KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان الەمدەگى التىندى ەڭ كوپ ساتىپ العان بەس ەلدىڭ قاتارىنا ەندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2026 -جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ورتالىق بانكتەر اراسىندا التىندى ەڭ كوپ ساتىپ العان الەمدەگى بەس ەلدىڭ قاتارىنا ەندى، دەپ حابارلايدى دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسى.

    Цены на золото впервые в истории превысили $5200 за унцию
    Фото: Baku.ws

    ۇيىمنىڭ توقساندىق شولۋىنا سايكەس، وسى كەزەڭدە قازاقستان ۇلتتىق بانكى ەلدىڭ التىن قورىن 15 تونناعا ۇلعايتقان.

    التىن ساتىپ الۋ كولەمى بويىنشا ءبىرىنشى ورىندا پولشا تۇر. ەل 2026 -جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا التىن قورىن 51 تونناعا كوبەيتكەن.

    قىتاي 33 توننا، وزبەكستان 16 توننا، قازاقستان 15 توننا التىن ساتىپ العان. سونداي- اق يوردانيا مەن چەحيانىڭ ورتالىق بانكتەرى قورلارىنا 6 توننادان التىن قوسقان.

    جالپى، الەمنىڭ ورتالىق بانكتەرى ەكىنشى توقساندا شامامەن 289 توننا التىن ساتىپ العان. بۇل 2025 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %62 عا كوپ. بىلتىر وسى ۋاقىتتا ساتىپ الۋ كولەمى شامامەن 178 توننانى قۇراعان.

    - التىنعا سۇرانىستىڭ ارتۋىنا گەوساياسي بەلگىسىزدىك، توقسان ىشىندە باعالى مەتالدىڭ ارزانداۋى جانە مەملەكەتتەردىڭ حالىقارالىق رەزەرۆتەرىن ءارتاراپتاندىرۋعا ۇمتىلىسى اسەر ەتتى، - دەلىنگەن دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسىنىڭ شولۋىندا.

    ۇيىم جۇرگىزگەن ساۋالناماعا سايكەس، ورتالىق بانك وكىلدەرىنىڭ %89 ى الداعى ءبىر جىلدا الەمدىك التىن قورىنىڭ كولەمى ارتادى دەپ كۇتەدى. ال رەسپوندەنتتەردىڭ %45 ى ءوز ەلدەرىنىڭ التىن قورىن ۇلعايتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتقان.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور