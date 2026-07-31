قازاقستان الەمدەگى التىندى ەڭ كوپ ساتىپ العان بەس ەلدىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2026 -جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ورتالىق بانكتەر اراسىندا التىندى ەڭ كوپ ساتىپ العان الەمدەگى بەس ەلدىڭ قاتارىنا ەندى، دەپ حابارلايدى دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسى.
ۇيىمنىڭ توقساندىق شولۋىنا سايكەس، وسى كەزەڭدە قازاقستان ۇلتتىق بانكى ەلدىڭ التىن قورىن 15 تونناعا ۇلعايتقان.
التىن ساتىپ الۋ كولەمى بويىنشا ءبىرىنشى ورىندا پولشا تۇر. ەل 2026 -جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا التىن قورىن 51 تونناعا كوبەيتكەن.
قىتاي 33 توننا، وزبەكستان 16 توننا، قازاقستان 15 توننا التىن ساتىپ العان. سونداي- اق يوردانيا مەن چەحيانىڭ ورتالىق بانكتەرى قورلارىنا 6 توننادان التىن قوسقان.
جالپى، الەمنىڭ ورتالىق بانكتەرى ەكىنشى توقساندا شامامەن 289 توننا التىن ساتىپ العان. بۇل 2025 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %62 عا كوپ. بىلتىر وسى ۋاقىتتا ساتىپ الۋ كولەمى شامامەن 178 توننانى قۇراعان.
- التىنعا سۇرانىستىڭ ارتۋىنا گەوساياسي بەلگىسىزدىك، توقسان ىشىندە باعالى مەتالدىڭ ارزانداۋى جانە مەملەكەتتەردىڭ حالىقارالىق رەزەرۆتەرىن ءارتاراپتاندىرۋعا ۇمتىلىسى اسەر ەتتى، - دەلىنگەن دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسىنىڭ شولۋىندا.
ۇيىم جۇرگىزگەن ساۋالناماعا سايكەس، ورتالىق بانك وكىلدەرىنىڭ %89 ى الداعى ءبىر جىلدا الەمدىك التىن قورىنىڭ كولەمى ارتادى دەپ كۇتەدى. ال رەسپوندەنتتەردىڭ %45 ى ءوز ەلدەرىنىڭ التىن قورىن ۇلعايتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتقان.