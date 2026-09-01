قازاقستان مەن البانيانىڭ باستى اقپارات اگەنتتىكتەرى - «Kazinform» جانە «ATA» جاڭا بايلانىس ارناسىن اشتى
قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى قۇرامىنا كىرەتىن حالىقارالىق Kazinform اگەنتتىگى الەمدىك اقپارات رەسۋرستارىمەن سەرىكتەستىك بايلانىستار جەلىسىن كەڭەيتۋدى جالعاستىرۋدا.
ەلدەردەگى جانە الەمدەگى ماڭىزدى وقيعالار تۋرالى اقپارات الماسۋ مەن ولاردى بىرلەسىپ جاريالاۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر «Kazinform» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى مەن البانيانىڭ تەلەگراف اگەنتتىگى (ATA) اراسىندا قول قويىلعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم ارقىلى اشىلدى.
ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم جاڭالىقتارمەن، فوتوسۋرەتتەرمەن جانە مەدياماتەريالدارمەن الماسۋدى، سونداي-اق ەلدەگى جانە الەمدەگى ساياسي، ەكونوميكالىق، مادەني جانە سپورتتىق وقيعالاردى بىرلەسىپ جاريالاۋدى كوزدەيدى.
قۇجاتقا قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا مەن ATA باس ديرەكتورى ۆالبونا جۋپا قول قويدى.
قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى ءۇشىن - مەملەكەت باسشىسىنىڭ قىزمەتىن اقپاراتتىق سۇيەمەلدەپ، ەلدەگى جانە وڭىردەگى ماڭىزدى قوعامدىق-ساياسي ۇدەرىستەردى جاريالايتىن ەلدىڭ نەگىزگى مەديا رەسۋرستارىنىڭ ءبىرى رەتىندە بۇل ىنتىماقتاستىق حالىقارالىق اقپارات كەڭىستىگىندەگى قاتىسۋ اياسىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- حالىقارالىق بايلانىستاردى دامىتۋ - قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى جۇمىسىنىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى. بەدەلدى اقپارات اگەنتتىكتەرىمەن سەرىكتەستىك ورناتۋ ارقىلى ءبىز الەمدىك اۋديتورياعا وبەكتيۆتى ءارى تەكسەرىلگەن اقپاراتتى جەتكىزە الامىز. ATA مەن جاسالعان كەلىسىم بىرلەسكەن جۇمىسقا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىپ، ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىس ارنالارىنىڭ نىعايۋىنا ىقپال ەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا.
ATA باس ديرەكتورى ۆالبونا جۋپانىڭ پىكىرىنشە، «دەزينفورماتسيا مەن جالعان جاڭالىقتارعا قارسى كۇرەس كاسىبي ءارى سەنىمدى اقپارات كوزدەرىن تالاپ ەتەتىن قازىرگى كەزەڭدە ءىرى حالىقارالىق اگەنتتىكتەرمەن ىنتىماقتاستىق ورناتۋدىڭ ماڭىزى زور».
- Kazinform مەن جاسالعان مەموراندۋم بىزگە ەكى ەل اراسىندا جاڭا كوممۋنيكاتسيالىق كوپىرلەر ورناتۋعا جانە البانيا مەن قازاقستانداعى وقيعالار تۋرالى قوعامعا ناقتى، تەكسەرىلگەن ءارى اقپاراتتىڭ باستاپقى كوزىنەن الىنعان مالىمەتتەردى ۇسىنۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،- دەدى ATA باس ديرەكتورى ۆالبونا جۋپا.
مەموراندۋم ساياسي، ەكونوميكالىق، مادەني جانە سپورتتىق وقيعالاردى بىرلەسىپ جاريالاۋمەن عانا شەكتەلمەيدى. قۇجات جۋرناليستەرگە كاسىبي قولداۋ كورسەتۋگە، تاجىريبە الماسۋعا جانە ۇزاق مەرزىمدى ءوزارا ءىس-قيمىل ءۇشىن تۇراقتى نەگىز قالىپتاستىرۋعا جاعداي جاساۋدى دا كوزدەيدى.
Kazinform - قازاقستاننىڭ ەڭ كونە حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى. Kazinform جاڭالىقتارى قازاق، ورىس، اعىلشىن، قىتاي جانە وزبەك تىلدەرىندە جاريالانادى. سونىمەن قاتار شەتەلدەگى وتانداستار ءۇشىن جاڭالىقتار لاتىن گرافيكاسى جانە اراب جازۋى نەگىزىندە دە قولجەتىمدى.
البانيانىڭ تەلەگراف اگەنتتىگى (ATA) - حالىقارالىق سەرىكتەستىك بايلانىستارى دامىعان، البانياداعى جالعىز رەسمي اقپارات اگەنتتىگى.