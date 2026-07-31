قازاقستان الەمگە جاڭا قىرىنان تانىلادى - دەن مەركلي
استانا. KAZINFORM - بيىل ەلوردادا ءوتىپ جاتقان Games of the Future ويىندارىن ۇيىمداستىرۋ وڭاي بولعان جوق. ويتكەنى مۇنداي جارىستا تەك سپورتشىلار عانا ەمەس، تورەشىلەر، حالىقارالىق ۇيىمدار، ب ا ق وكىلدەرى، مەملەكەتتىك مەكەمەلەر مەن جۇزدەگەن مامان بىرلەسىپ جۇمىس ىستەيدى. بۇل تۋرالى Phygital International كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى دەن مەركلي Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، بيىلعى ويىندارعا الەمنىڭ 50 دەن استام ەلىنەن 800 دەن اسا قاتىسۋشى كەلەدى. 12 كۇن بويى وتەتىن جارىس كەزىندە سپورتتىق جارىستار عانا ەمەس، حالىقارالىق ترانسلياتسيالار، جانكۇيەرلەرگە ارنالعان ءتۇرلى شارالار مەن ىسكەرلىك كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىلادى.
- مۇنداي اۋقىمدى جارىستى ءبىر ۇيىمنىڭ كۇشىمەن وتكىزۋ مۇمكىن ەمەس. سوندىقتان ءبىز استانا اكىمدىگىمەن، تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىمەن، ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىمەن جانە جۇزدەگەن مامانمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەدىك. بارلىعىمىزدىڭ ماقساتىمىز ءبىر بولدى - Games of the Future ويىندارىن جوعارى دەڭگەيدە وتكىزۋ. وسىنداي ىنتىماقتىڭ ارقاسىندا بۇگىنگى ناتيجەگە قول جەتكىزدىك، - دەدى دەن مەركلي.
سوڭعى جىلدارى ەلدە تەحنولوگيا مەن يننوۆاتسيانى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ كەلەدى. بۇل حالىقارالىق جارىستى لايىقتى دەڭگەيدە وتكىزۋگە بەرىك نەگىز قالادى.
- ەلدە قاجەتتى تاجىريبە دە، ينفراقۇرىلىم دا بار. سوڭعى جىلدارى تەحنولوگيا مەن يننوۆاتسياعا دا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ كەلەدى. سونىڭ ارقاسىندا Games of the Future ويىندارىن وتكىزۋگە جاقسى مۇمكىندىك قالىپتاسقان، - دەدى ول.
دايىندىقتاعى ەرەكشە ساتتەر
دەن مەركلي دايىندىق كەزىندە ەستە قالعان بىرنەشە وقيعانى اتادى. سونىڭ ءبىرى وتكەن ساۋىردە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن «Alem AI» حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنىڭ رەسمي تۇردە جۇمىس باستاۋى ايرىقشا ماڭىزدى وقيعا بولدى.
- سول كۇنى بۇل ويىنداردىڭ جاي عانا سپورت جارىسى ەمەس ەكەنىنە تاعى ءبىر مارتە كوز جەتكىزدىك. Games of the Future قازاقستاننىڭ تەحنولوگيانى، جاساندى ينتەللەكتىنى جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىرعانىن كورسەتەدى. ال ماۋسىمدا وتكەن Phygital Contenders Astana 2026 تۋرنيرى ءبىز ءۇشىن تاعى ءبىر ماڭىزدى بەلەس بولدى. سول جارىستا سوڭعى جولدامالار ساراپقا سالىنىپ، استانانىڭ Games of the Future ويىندارىن قابىلداۋعا تولىق دايىن ەكەنىنە كوز جەتكىزدىك، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار مىڭنان استام ەرىكتى بىرنەشە اي بويى ارنايى دايىندىقتان وتكەن. ولار قوناقتاردى قارسى الۋ، جارىستاردى ۇيىمداستىرۋ جانە قىزمەت كورسەتۋ باعىتتارى بويىنشا تاجىريبە جينادى.
- بۇل جاستار ءۇشىن ۇلكەن تاجىريبە مەكتەبى. ولار حالىقارالىق جارىستى ۇيىمداستىرۋدىڭ قىر-سىرىن مەڭگەرىپ قانا قويماي، قازاقستانعا كەلگەن قوناقتارعا ەلىمىزدىڭ بەت- بەينەسىن تانىستىرىپ ءجۇر. سوندىقتان ەرىكتىلەردى وسى ويىنداردىڭ ەڭ ۇزدىك ەلشىلەرى دەپ ايتۋعا بولادى، - دەدى كومپانيا باسشىسى.
قازاقستان ءۇشىن قانداي مۇمكىندىك؟
دەن مەركليدىڭ ايتۋىنشا، Games of the Future ويىندارىنىڭ قازاقستاندا العاش رەت ءوتۋى ەل ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا.
- وتكەن جىلعى ويىنداردىڭ كورسەتىلىمىن الەم بويىنشا 461 ميلليوننان استام ادام كوردى. بۇل قازاقستاندى الەمگە تانىتۋعا ۇلكەن مۇمكىندىك بەرەدى. ەل ءوزىنىڭ سپورتتى عانا ەمەس، تەحنولوگيا مەن يننوۆاتسيانى دامىتۋعا دا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن كورسەتە الادى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، استانا ۇيىمداستىرۋشى قالا رەتىندە تەك زاماناۋي سپورت نىساندارى ءۇشىن تاڭدالعان جوق. قازاقستاننىڭ جاڭا تەحنولوگيالاردى دامىتۋعا دەگەن ۇستانىمى دا ماڭىزدى ءرول اتقاردى.
سونىمەن بىرگە ەلدە فيدجيتال سپورتىن دامىتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. Qazaq Cybersport Federation جاڭا جارىستار ۇيىمداستىرىپ كەلەدى. ال الداعى ۋاقىتتا ارنايى فيدجيتال ورتالىقتارى اشىلىپ، جاستارعا جاتتىعىپ، جارىسقا قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرىلەدى.
ۇيىمداستىرۋدىڭ قيىن تۇسى نەدە؟
دەن مەركليدىڭ ايتۋىنشا، ۇيىمداستىرۋدىڭ ەڭ كۇردەلى مىندەت ءارتۇرلى ەلدەن كەلەتىن قاتىسۋشىلاردىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرۋ بولعان.
- ويىندارعا ونداعان مەملەكەتتەن سپورتشىلار كەلەدى. ءار ەلدىڭ ءوز ءتارتىبى، ءوز ەرەكشەلىگى بار. سونىمەن قاتار ءبىز ءداستۇرلى سپورتتى، كيبەرسپورتتى جانە جاڭا تەحنولوگيالاردى ءبىر جارىسقا بىرىكتىرىپ وتىرمىز. مۇنىڭ ءبارىن ءبىر جۇيەگە كەلتىرۋ وڭاي ەمەس، - دەدى ول.
ونىڭ پىكىرىنشە، Games of the Future جارىسىنىڭ باستى ەرەكشەلىگى دە وسىندا.
- Games of the Future ويىندارىنىڭ باستى ەرەكشەلىگى دە وسىندا. بۇل جارىس ءداستۇرلى جانە سيفرلىق سپورتتى عانا ەمەس، ورتاق ماقسات جولىندا ءتۇرلى ەلدەر مەن مادەنيەتتەردى دە توعىستىرادى. ءبىز سپورتتىڭ ەرتەڭى قانداي بولاتىنىن بۇگىننەن كورسەتىپ كەلەمىز، - دەپ تۇيىندەدى دەن مەركلي.