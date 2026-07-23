قازاقستان مەن پاكىستان دارىگەرلەردى بىرلەسىپ دايارلايدى
الماتى. KAZINFORM - قازىرگى تاڭدا استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى پاكىستاننىڭ جەتەكشى مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتتەرىمەن جانە كلينيكالارىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتقان.
قازاقستان مەن پاكىستان مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋدە. قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى مەن پاكىستاننىڭ ءبىلىم بەرۋدى ماقساتتى قارجىلاندىرۋ قورى (PAK- EEF) ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. بۇل قۇجات بولاشاق دارىگەرلەر مەن مەيىرگەرلەردى حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي دايارلاۋعا، بىرلەسكەن عىلىمي جوبالاردى دامىتۋعا جانە اكادەميالىق الماسۋدى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسى فەدەرالدىق ءبىلىم بەرۋ جانە كاسىپتىك دايارلاۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك ءمينيسترى ۆادجيحا كامارمەن كەزدەسۋ بارىسىندا مالىمدەدى.
- ءبىز حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى جاڭا بۋىن ماماندارىن دايارلاۋدىڭ ماڭىزدى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرامىز. بۇگىندە قازاقستاندىق مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتتەرى الەمدىك ءبىلىم بەرۋ كەڭىستىگىنە بەلسەندى كىرىگىپ، عىلىمي ىنتىماقتاستىقتى دامىتىپ، جەتەكشى شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىمەن بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدا،- دەپ اتاپ ءوتتى اقمارال ءالنازاروۆا.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى دامىتۋداعى ماڭىزدى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى رەتىندە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پاكىستاننىڭ ءبىلىم بەرۋدى ماقساتتى قارجىلاندىرۋ قورىنا گۋمانيتارلىق گرانت ءبولۋ تۋرالى شەشىمى اتالدى. بۇل باستاما ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ نىعايۋىنىڭ ايقىن كورىنىسى بولىپ، ءبىلىم بەرۋ، عىلىم جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشتى.
قازىرگى تاڭدا استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى پاكىستاننىڭ جەتەكشى مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتتەرىمەن جانە كلينيكالارىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتقان. PAK- EEF قورىمەن مەموراندۋمعا قول قويۋ وسى ارىپتەستىكتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قۇجات دارىگەرلەر مەن مەيىرگەرلەردى دايارلاۋ باعدارلامالارىن دامىتۋعا، ستۋدەنتتەر مەن وقىتۋشىلاردىڭ اكادەميالىق ۇتقىرلىعىن كەڭەيتۋگە، ساراپشىلاردىڭ اراسىندا تاجىريبە الماسۋعا، بىرلەسكەن عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە جانە مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
- استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زاماناۋي ءبىلىم بەرۋ جانە كلينيكالىق بازاسى، بىلىكتى پروفەسسور-وقىتۋشىلار قۇرامى جانە حالىقارالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋداعى مول تاجىريبەسى بار. بۇل مامانداردى الەمدىك ۇزدىك ستاندارتتارعا سايكەس دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،- دەپ تۇيىندەدى اقمارال ءالنازاروۆا.
ايتا كەتەلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ رەسۋرستارىن باسقارۋدىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى.