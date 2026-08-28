قازاقستان گۋاڭجوۋداعى حالىقارالىق كىتاپ كورمەسىندە ۇلتتىق پاۆيلونىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - گۋاڭجوۋ قالاسىندا بيىل 30-رەت ۇيىمداستىرىلعان وڭتۇستىك قىتاي كىتاپ كورمەسى سالتاناتتى تۇردە اشىلدى. بۇل - قىتايداعى كىتاپ جانە باسپا ءىسى سالاسىنداعى اۋقىمدى كورمەلەردىڭ ءبىرى. قازاقستان اتالعان جيىنعا ەكىنشى جىل قاتارىنان قاتىسىپ، ۇلتتىق پاۆيلونىن تانىستىردى.
ءىس-شارانىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ، ديپلوماتيالىق كورپۋس پەن قىتايدىڭ مادەنيەت سالاسىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
ۇلتتىق پاۆيلوندا قازىرگى قازاق ادەبيەتى مەن بالالار شىعارمالارى، مادەني مۇرا جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا سالالارىن قامتيتىن 100 گە جۋىق كىتاپ پەن مادەني ءونىم قويىلعان.
ەكسپوزيتسيادا اباي قۇنانباي ۇلى، مۇحتار اۋەزوۆ، شوقان ءۋاليحانوۆ، ىبىراي التىنسارين، احمەت بايتۇرسىن ۇلى جانە باسقا دا كورنەكتى تۇلعالاردىڭ شىعارماشىلىعى مەن مۇراسىنا ارنالعان باسىلىمدار ۇسىنىلعان.
سونداي-اق قازاق حالقىنىڭ ەپوستىق جانە فولكلورلىق مۇراسى، سالت-ءداستۇرى، قولونەرى، ۇلتتىق كيىمدەرى مەن تاعامدارى، كيىز ءۇي مادەنيەتى تۋرالى كىتاپتار بار.
كورمە اياسىندا «تۇركىستان» جانە «شەكسىز مۋزىكا: ديماش» كىتاپتارىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى. كوپشىلىككە قازاقتىڭ ءداستۇرلى قولونەر ۇلگىلەرى كورسەتىلىپ، ۇلتتىق مادەنيەتتىڭ ەرەكشەلىكتەرى تانىستىرىلدى.
ەسكە سالايىق، بيىل قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك باسپا ءسوز جانە باسپا ىستەرى باسقارماسى كلاسسيكالىق شىعارمالاردى اۋدارۋ جانە باسىپ شىعارۋ جونىندەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجات اياسىندا الداعى بەس جىلدا قازاق جانە قىتاي ادەبيەتىنىڭ 30 عا جۋىق تۋىندىسىن اۋدارۋ جوسپارلانىپ وتىر.
قازاقستاننىڭ مادەني باعدارلاماسى قر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ، بەيجىڭدەگى قازاقستان مادەني ورتالىعىنىڭ، Qazaq-Oner ۇلتتىق قاۋىمداستىعىنىڭ، قازاقستاننىڭ قىتايداعى ەلشىلىگىنىڭ، گۋاڭجوۋداعى باس كونسۋلدىعىنىڭ جانە Nomad Culture Foundation قورىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى.
كورمە 27-31-تامىز ارالىعىندا گۋاڭجوۋ قالاسىنداعى China Import and Export Fair Complex كەشەنىندە وتەدى.