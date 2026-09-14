قازاقستان اۋەجايلارىندا ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار جولاۋشىلارعا جاعداي جاسالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان اۋەجايلارىندا ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار ازاماتتار ءۇشىن ينفراقۇرىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ولارعا كورسەتىلەتىن قىزمەت ساپاسىن جاقسارتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى كولىك مينيسترلىگى.
ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىندە وتكەن جۇمىس كەڭەسىنە قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى مەن اۋەجايلاردىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار ادامدار ءۇشىن قولجەتىمدى ورتانى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا گۇلنار بايمولدينا قاتىستى.
جيىندا جولاۋشىنىڭ اۋەجايعا كەلگەن ساتىنەن باستاپ ۇشۋعا دەيىنگى بارلىق نەگىزگى كەزەڭدەردەگى ينفراقۇرىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگى قارالدى. اتاپ ايتقاندا، تەرمينالعا ىرگەلەس اۋماقتان باستاپ، عيمارات ىشىندە قاجەتتى راسىمدەردەن ءوتۋ جانە قىزمەتتەردى پايدالانۋ مۇمكىندىكتەرىنە نازار اۋدارىلدى.
ارنايى تۇراق ورىندارىن ۇيىمداستىرۋ، تۇراقتان تەرمينالعا دەيىن كەدەرگىسىز جەتۋ، تروتۋارلاردان ءتۇسۋ جولدارى، كىرەبەرىستەر، پاندۋستار، باسپالداقتار مەن كوتەرگىش پلاتفورمالاردىڭ قولجەتىمدىلىگى ماسەلەلەرى دە كوتەرىلدى. سونىمەن قاتار جولاۋشىلار تەرمينالىنىڭ ىشىندە كەدەرگىسىز قوزعالۋ مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىگى ايتىلدى.
كورۋ جانە ەستۋ قابىلەتى تومەن جولاۋشىلار ءۇشىن اقپارات پەن ناۆيگاتسيانىڭ قولجەتىمدىلىگىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. تاكتيلدى منەموسحەمالار مەن باعىتتاعىشتاردى، برايل قارپىن، ۆيزۋالدى اقپاراتتاندىرۋ قۇرالدارىن جانە ەستۋ قابىلەتى تومەن ادامدارعا ارنالعان يندۋكتسيالىق جۇيەلەردى پايدالانۋ ماسەلەسى تالقىلاندى.
- اۋەجايلاردا تەك پاندۋس نەمەسە باسقا دا قۇرالداردىڭ بولۋىمەن شەكتەلمەۋ كەرەك. ادام جولعا شىققان ساتتەن باستاپ باراتىن جەرىنە دەيىن ەش كەدەرگىسىز جەتىپ، قاجەتتى اقپاراتتى ەركىن الىپ، وزدىگىنەن قوزعالا الۋى نەمەسە قاجەت بولعان جاعدايدا قىزمەتكەردەن كومەك الۋى ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىك ءوزارا بايلانىسقان ءبىرتۇتاس جۇيە رەتىندە جۇمىس ىستەۋى قاجەت،-دەدى گۇلنار بايمولدينا.
كەڭەستە سۇيەمەلدەۋ قىزمەتتەرىنىڭ جۇمىسى، اقپارات جانە انىقتاما بولىمدەرىنىڭ قولجەتىمدىلىگى، اۋەجاي قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءتۇرلى جاعدايدا كومەك كورسەتۋگە دايىندىعى، سونداي-اق انا مەن بالا بولمەلەرىندە ءتيىستى جاعداي جاساۋ ماسەلەلەرى دە قارالدى.
اۋەجاي وكىلدەرى مۇنداي ماسەلەلەردى بىرلەسىپ تالقىلاۋ، پراكتيكالىق تاجىريبە الماسۋ جانە ينفراقۇرىلىم مەن قىزمەت كورسەتۋ راسىمدەرىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا اۋەجايلارعا نىسانداردىڭ قازىرگى جاعدايى مەن جولاۋشىلاردىڭ ءارتۇرلى ساناتتارىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، قولدانىستاعى قىزمەت كورسەتۋ پروتسەستەرىنە قوسىمشا تالداۋ جۇرگىزۋ ۇسىنىلدى. سونداي-اق قولجەتىمدىلىك سالاسىنداعى زاماناۋي حالىقارالىق تاجىريبەلەردى ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ تاپسىرىلدى.
ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى مەن قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە ازاماتتىق اۆياتسيا نىساندارىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن جەتىلدىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستى اۋەجايلارمەن بىرلەسىپ جالعاستىرادى.