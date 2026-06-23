قازاقستان اۋعانستاننىڭ كابۋل قالاسىندا ساۋدا ءۇيىن اشتى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين باستاعان قازاقستاندىق دەلەگاتسيانىڭ بيزنەس-ميسسياسى اياسىندا كابۋل قالاسىندا قازاقستاننىڭ ساۋدا ءۇيى اشىلدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، قازاقستاننىڭ العاشقى ساۋدا ءۇيى 2024 -جىلى گەرات قالاسىندا اشىلعان. العاشقى ساۋدا ءۇيى تابىستى ىسكە قوسىلعاننان كەيىن قازاقستان اۋعانستانمەن ساۋدا بايلانىسىن كەڭەيتۋدى كوزدەپ، ەل استاناسىندا نەگىزگى ساۋدا ءۇيىن اشتى.
سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىنە «QazTrade» ا ق باس ديرەكتورى ايتمۇحامەد الداجاروۆ پەن Afghan German Bakhtar (AGB) كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى سۇلتان احماد سارۋاري قاتىستى. جوبا اۋعاندىق سەرىكتەسپەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر. بۇل جەرگىلىكتى بيزنەس قاۋىمداستىقپەن جانە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءتيىمدى ءوزارا ءىس-قيمىلدى قامتاماسىز ەتىپ، قازاقستاندىق ەكسپورتتاۋشىلار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كابۋلداعى ساۋدا ءۇيى قازاقستاننىڭ نەگىزگى ەكسپورتتىق باعىتتارىن تانىستىراتىن تۇراقتى كورمە-ساۋدا الاڭى بولادى. ونىڭ بازاسىندا ازىق-تۇلىك پەن كۇندەلىكتى تۇتىنۋ تاۋارلارىن كورسەتۋ جانە ساتۋ ايماعى، قازاقستاندىق وندىرىستەگى اۆتوكولىكتەردىڭ كورمە زالى، سونداي-اق دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق ونىمدەردى ساقتاۋ جانە تاراتۋعا ارنالعان فارماتسيەۆتيكالىق قويما جۇمىس ىستەيدى.
- كابۋلداعى ساۋدا ءۇيىنىڭ اشىلۋى قازاقستان مەن اۋعانستان اراسىنداعى ەكونوميكالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋ جولىنداعى كەزەكتى پراكتيكالىق قادام. ءبىز وتاندىق ونىمدەردى ىلگەرىلەتۋگە، جاڭا سەرىكتەستەر تابۋعا جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا ارنالعان تۇراقتى الاڭ قالىپتاستىرىپ وتىرمىز. بۇل ورتاق تاۋار اينالىمىن ارتتىرۋدىڭ جانە ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالىنا اينالادى دەپ سەنەمىز، - دەدى «QazTrade» ا ق باس ديرەكتورى ايتمۇحامەد الداجاروۆ.
كابۋلداعى قازاقستان ساۋدا ءۇيىنىڭ اشىلۋى اياسىندا «شالقياتسينك ل ت د» ا ق مەن Afghan German Bakhtar Company اراسىندا مىرىش كەنىن جەتكىزۋ تۋرالى كەلىسىمشارتقا قول قويىلدى. كەلىسىمشارت DAP شارتتارى بويىنشا جىلىنا شامامەن 30 مىڭ توننا مىرىش كەنىن جەتكىزۋدى كوزدەيدى. كەلىسىمنىڭ نەگىزگى ماقساتى - «قازمىرىش» كاسىپورىندارىن قاجەتتى شيكىزاتپەن قامتاماسىز ەتۋ. كەلىسىمشارتتىڭ جالپى سوماسى 18,88 ميلليون ا ق ش دوللار.
سونداي-اق اۆتوموبيل ونەركاسىبى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا. ساۋدا ءۇيى الاڭىندا قازاقستاندا قۇراستىرىلعان، اۋعان نارىعىندا سۇرانىسقا يە اۆتوكولىكتەر ۇسىنىلادى. الداعى ۋاقىتتا سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋ مەن تەحنيكالىق قولداۋ جۇيەسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانۋدا. بۇل وڭىردە وتاندىق اۆتوكولىك ونەركاسىبىن ىلگەرىلەتۋگە ارنالعان تولىققاندى ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تاعى ءبىر پەرسپەكتيۆالى باعىت - قازاقستاندىق فارماتسيەۆتيكالىق ونىمدەردى جەتكىزۋدى دامىتۋ. كابۋلدا مامانداندىرىلعان قويمانىڭ اشىلۋى دارىلىك زاتتاردى جۇيەلى تۇردە تاراتۋعا جاعداي جاساپ، وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ اۋعان نارىعىنداعى قاتىسۋىن كەڭەيتەدى.
- بۇگىندە اۋعانستان - ۇلكەن مۇمكىندىكتەر نارىعى. ەل حالقىنىڭ سانى 40 ميلليوننان اسادى، ال ەكونوميكاسى تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ وتىر. بۇرىن قازاقستان ەكسپورتىنىڭ نەگىزىن ۇن، استىق، كۇنباعىس مايى جانە اگروونەركاسىپتىك كەشەننىڭ وزگە دە ونىمدەرى قۇراسا، قازىر ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا باعىتتارى اشىلۋدا. اۋعان نارىعىندا اۋىل شارۋاشىلىعى، قۇرىلىس جانە تاۋ-كەن ونەركاسىبىنە ارنالعان تەحنيكا، جابدىقتار مەن سەرۆيستىك قىزمەتتەرگە سۇرانىس جوعارى. ءبىز قازاقستاننىڭ شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورتىن ۇلعايتۋ ءۇشىن زور الەۋەت كورىپ وتىرمىز جانە كابۋلداعى ساۋدا ءۇيى جاڭا جوبالاردى دامىتۋعا ارنالعان ءتيىمدى الاڭعا اينالادى دەپ سەنەمىز، - دەدى GWM Capital LTD ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى قانات قۇدايبەرگەن.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن اۋعانستان وڭىرلىك ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.