قازاقستان اۋماعىندا يگەرۋگە جارامدى مۇناي قورىنىڭ كولەمى قانداي
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ەلدەگى مۇناي قورىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- قولدا بار دەرەكتەرگە سايكەس، قازاقستاننىڭ گەولوگيالىق مۇناي قورى 13,2 ميلليارد تونناعا، ال الىناتىن قورى شامامەن 4,4 ميلليارد تونناعا باعالاندى. بۇل كورسەتكىشتەر گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، قورلاردى باعالاۋ جاڭارتىلعان سايىن ناقتىلانۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا «قازمۇنايگاز» ۇ ك ا ق باسقارما ءتوراعاسى اسحات حاسەنوۆ الداعى ىسكە اساتىن ءىرى كەن ورنىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
«قازمۇنايگاز» گەولوگيالىق بارلاۋدىڭ ۇلكەن باعدارلاماسىن قابىلدادى. 2026-2030-جىلدارى اۋقىمدى ءىس-شارالار جوسپارلانعان. وسى رەتتە 26 ۇڭعىمانى بۇرعىلاۋ قاراستىرىلعان.