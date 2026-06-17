قازاقستان 600 ميلليون دوللار قارىز الماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستان حالىقارالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكىنەن 600 ميلليون دوللار كولەمىندە قارىز الادى. بۇل قاراجات 2026-جىلى 4,6 تريلليون تەڭگە بولاتىن رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تاپشىلىعىن قارجىلاندىرۋعا جۇمسالادى.
بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ مالىمدەدى.
قازاقستان مەن حالىقارالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى اراسىنداعى كەلىسىمگە 2026-جىلى 20-مامىردا استانادا قول قويىلعان بولاتىن.
قارىز سوماسى - 92 ميلليارد 316 ميلليون جاپون يەناسى، بۇل شامامەن 600 ميلليون دوللارعا (شامامەن 293 ميلليارد تەڭگە - ەسك.) تەڭ.
تالقىلاۋ بارىسىندا دەپۋتات بولات كەرىمبەك نەلىكتەن قارىز قاجەت بولعانىن سۇرادى.
«بيىل بيۋجەت تاپشىلىعى 4,6 تريلليون تەڭگە بولاتىنىن بىلەسىزدەر. قارىز سوماسى - 600 ميلليون دوللار. بۇل قاراجاتتى بيۋجەت تاپشىلىعىن قارجىلاندىرۋ ءۇشىن تارتىپ وتىرمىز. بۇل الدىن الا جوسپارلانعان»، - دەپ جاۋاپ بەردى ءمادي تاكييەۆ.
ايتا كەتەيىك، قارىز 11 جىلعا بەرىلەدى. العاشقى 5 جىل - جەڭىلدىك كەزەڭى.
ءماجىلىستىڭ بارلىق كوميتەتى زاڭ جوباسىنا وڭ قورىتىندى بەرگەن. قارجى جانە بيۋجەت كوميتەتى قۇجاتتى قابىلداپ، سەناتقا جىبەرۋدى ۇسىندى.