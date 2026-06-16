قازاقستان 2026-جىلى 20 عا جۋىق حالىقارالىق جارىستى قابىلدايدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى قازاقستان الەمدىك جانە قۇرلىقتىق دەڭگەيدەگى 20 عا جۋىق ءىرى حالىقارالىق سپورتتىق جارىستى وتكىزەدى.
حالىقارالىق سپورتتىق ءىس-شارالار استانا، الماتى جانە تۇركىستان قالالارىندا ۇيىمداستىرىلىپ، وليمپيادالىق، پاراليمپيادالىق جانە يننوۆاتسيالىق سپورت تۇرلەرىن قامتيدى.
«2026-جىلى ەلىمىز حالىقارالىق سپورت كۇنتىزبەسىندەگى ماڭىزدى ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالادى. جىلدىڭ باستى جارىستارىنىڭ قاتارىندا دزيۋدودان گراند-سلام، ستەند اتۋدان ISSF الەم كۋبوگى، پارا كانوەدەن ازيا چەمپيوناتى، بوچچادان الەم كۋبوگى، كاراتەدەن ازيا چەمپيوناتى جانە تاەكۆوندودان (WT) فينالدىق گران-پري بار»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءىرى جارىستاردىڭ ءبىرى – 29-شىلدە مەن 9-تامىز ارالىعىندا استانادا وتەتىن «بولاشاق ويىندارى» حالىقارالىق مۋلتيسپورتتىق تۋرنيرى بولماق. بۇل جوبا ءداستۇرلى سپورت پەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى بىرىكتىرەتىن فيدجيتال سپورت تۇرلەرىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
سونداي-اق جىل بويى ەلىمىزدە ۆەلوترەكتەن Silk Way Series جانە Astana Open Series حالىقارالىق جارىستارى، جەڭىل اتلەتيكادان عۇسمان قوسانوۆ مەموريالى، دجيۋ-دجيتسۋدان ازيا چەمپيوناتى، ۇستەل تەننيسىنەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اشىق كۋبوگى، مانەرلەپ سىرعاناۋدان Denis Ten Memorial Challenge Series تۋرنيرى جانە باسقا دا بەدەلدى دودالار ۇيىمداستىرىلادى.
بۇدان بولەك، استانادا جۇزۋدەن الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭى، گولبولدان جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى جانە پاراسپورت باعىتىنداعى بىرنەشە حالىقارالىق تۋرنير وتەدى.
حالىقارالىق جارىستاردى وتكىزۋ ەلدىڭ سپورتتىق بەدەلىن ارتتىرۋمەن قاتار، سپورتتىق تۋريزمدى دامىتۋعا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە سپورت ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
«2027-جىل دا قازاقستان سپورتى ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى بولماق. كەلەر جىلى ەلىمىزدە 7 الەم چەمپيوناتى، 2 ازيا چەمپيوناتى جانە 19 جاسقا دەيىنگى جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى فۋتزالدان ەۋروپا چەمپيوناتىن وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر»، - دەپ اتاپ ءوتىلدى اقپاراتتا.
بيىل تامىز ايىندا استانادا بوچچادان الەمدىك رەيتينگتىك تۋرنير - Astana 2026 World Boccia Cup وتەدى.
ايتا كەتەيىك، ارتەم كۋچين قازاقستانداعى ق ف ف تورەلىك كونۆەنسياسىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى.