«قازاق فيلم» كينوستۋدياسى حالىقارالىق تەلەۆيزيالىق كورمەگە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - ش. ايمانوۆ اتىنداعى «قازاق فيلم» ۇلتتىق كينوستۋدياسى بيىل فرانسيانىڭ كانن قالاسىندا وتكەن MIPCOM 2025 حالىقارالىق تەلەۆيزيالىق كورمەسىنە قاتىستى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
ءىس-شارا فەستيۆالدەر مەن كونگرەستەي سارايىندا (Palais des Festivals et des Congrès) جانە ىرگەلەس اۋماقتاردا ءوتتى.
كينوستۋديا پاۆيلونىندا «قازاق فيلمنىڭ» بارلىق فيلمدەرى مەن «التىن قورىنداعى» ۇزدىك تۋىندىلار، سونداي-اق «ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعى» تاراپىنان قارجىلاندىرىلعان زاماناۋي فيلمدەر ۇسىنىلدى. كورەرمەندەر مەن حالىقارالىق سەرىكتەستەر نازارىنا كوركەم، دەرەكتى جانە انيماتسيالىق فيلمدەردىڭ كەڭ توپتاماسى تانىستىرىلدى.
كينوستۋديا وكىلدەرى قازاقستاندىق كينو جانە تەلەجوبالاردى شەتەلدىك ديستريبيۋتورلار مەن سەرىكتەستەرگە تانىستىرىپ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ورناتۋ باعىتىندا ءبىرقاتار كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى. بۇل قادام - وتاندىق كونتەنتتىڭ الەمدىك نارىقتاعى كورىنىسىن كەڭەيتىپ، جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشقان ماڭىزدى باستاما بولدى.
MIPCOM - تەلەديدار، ستريمينگ جانە سيفرلىق كونتەنت يندۋسترياسىنا ارنالعان الەمدەگى ەڭ ءىرى كاسىبي الاڭداردىڭ ءبىرى. بيىلعى ءىس-شاراعا 107 ەلدەن 10600 دەن استام قاتىسۋشى كەلدى. كورمە كوشباسشىلارى قاتارىندا ۇلى بريتانيا، ا ق ش، فرانسيا، گەرمانيا، وڭتۇستىك كورەيا، جاپونيا، تۇركيا، كانادا، يسپانيا جانە يتاليا بار.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، بيىل كاننعا 3 مىڭعا جۋىق كونتەنت ساتىپ الۋشى كەلىپ، جاڭا سەرىكتەستەرمەن كەزدەسىپ، ءبىرقاتار بىرلەسكەن جوبالاردى تالقىلادى. كورمە اياسىندا 350 دەن استام كومپانيا ءوز ونىمدەرىن ۇسىندى.
ايتا كەتەيىك، جۋىردا «قازاق فيلم» كينوستۋدياسىنىڭ پوليتسيا كاپيتانى عازيز بايتاسوۆتىڭ ەرلىگى تۋرالى فيلمى كورەرمەنگە جول تارتتى.