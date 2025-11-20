قازاقشا ورىنداعان ءانىم كورەرمەن كوڭىلىنەن شىققانى قۋانتتى – قىتاي ءانشىسى
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star فينالىنا ەكى كۇن قالعاندا قىتاي ءانشىسى Zhang HeXuan جوباداعى باستى ماقساتى مەن دايىندىق بارىسىنداعى تاجىريبەسىمەن ءبولىستى.
- قازاق تىلىندە ءان ايتۋ وڭاي بولمادى. ءبىراق ءتىلدىڭ اۋەزىن ءتۇسىنۋ ءۇشىن اۋدارماشىلار مەن دوستارىم كومەكتەسىپ، قازاقشا ورىنداعان ءانىم كورەرمەن كوڭىلىنەن شىققانى قۋانتتى، - دەپ ءبولىستى ول Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin LivE» باعدارلاماسىندا.
Zhang HeXuan Silk Way Star جوباسىنا قىتاي ءداستۇرىن زاماناۋي فورماتتا كورسەتۋ ماقساتىندا كەلگەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، Sanqian Lichou كومپوزيتسياسى قىتاي مادەنيەتىنىڭ ءمانىن اشىپ، ساحنادا ۇلتتىق وبرازبەن جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرگەن.
ول 2012-جىلى العاش ساحناعا شىققان، كەيىن ارادا ءبىراز ۋاقىت ءۇزىلىس بولدى. Silk Way Star- دى ول ءوزىنىڭ كاسىبي شىڭدالۋىنا ىقپال ەتكەن ماڭىزدى كەزەڭ دەپ سانايدى.
ەسكە سالايىق، Silk Way Star فينالىنا جەتى ورىنداۋشى ءوتتى: ALEM، يازمين ازيز، اۆتانديل ابەسلاميدزە، ميشەل دجوزەف، چجان حە سيۋان، سارو گيەۆورگيان جانە مادينابونۋ ءادىلوۆا.