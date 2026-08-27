قازاقشا ەتتى 5 مينۋتتا ازىرلەيمىن - انار بەيسەن قىزى
استانا. KAZINFORM - قازىر ەلىمىزدەگى دۇكەندەر سورەسىنەن سۋبليميرلەنگەن جەمىس- جيدەكتەردى ءجيى كورەتىن بولدىق. كەيىنگى كەزدە بۇل تەحنولوگيانىڭ مۇمكىندىگى كەڭەيىپ، ۇلتتىق تاعامداردى دا سۋبليماتسيالاۋعا قولدانىلا باستادى. قازاقشا ەت، قازى، شۇبات، سۇزبە، ىرىمشىك سەكىلدى ءداستۇرلى ونىمدەر ارنايى وڭدەۋدەن ءوتىپ، ۇزاق ساقتالاتىن ءارى الىپ جۇرۋگە ىڭعايلى تاعامعا اينالدى. وسى سالانى العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ قولعا الىپ، Maliboo برەندىمەن ءتول ونىمدەرىن حالىققا ۇسىنىپ جاتقان جاس كاسىپكەردىڭ ءبىرى - انار بەيسەن قىزى. Turkystan.kz سايتى ەكسكليۋزيۆ كاسىپپەن اينالىسىپ، ۇلتتىق تاعام ونىمدەرىن جاڭا فورمادا ۇسىنىپ جۇرگەن كاسىپكەرمەن از-كەم سويلەسكەن.
«ءوزىم وسى اتىراۋ وبلىسى، قۇلسارى قالاسىندا دۇنيەگە كەلدىم. مەكتەپتى قۇلسارىدا ءبىتىرىپ، ورالداعى جاڭگىر حان اتىنداعى باتىس قازاقستان اگرارلىق-تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە «اقپاراتتىق جۇيەلەر» ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم الدىم. 2017 -جىلى جوعارى وقۋ ورنىن قىزىل ديپلوممەن اياقتاپ، قۇلسارىعا ورالدىم. كەلگەن سوڭ بانكتە جۇمىس ىستەپ ءجۇرىپ، 2019 -جىلى تۇرمىسقا شىقتىم. بالا كۇتىمىمەن ۇيدە وتىرعانىمدا ءبىر نارسەمەن اينالىسقىم كەلىپ، كوپ نارسەنى ۇيدەن جاساپ كوردىم. ءوزىم بالا كەزىمنەن ەڭبەككە ەرتە ارالاسقانمىن. دەكرەتتە دە قۇر وتىرا المادىم. باستاپقىدا تاپسىرىسپەن بالالار كيىمىن تىگىپ، تورت ءپىسىرىپ ساتتىم. ويىنشىق تا ساتتىم. 2022 -جىلى شوكولادتقا ماتىرىلعان قۇلپىناي ازىرلەپ، ساتا باستادىم. ءسويتىپ، جەكە كاسىپ اشتىم. وسىلايشا ءبىرجولا جەكە كاسىپكەرلىككە بەت بۇردىم»، - دەيدى ول.
ۇلتتىق تاعامداردى دا سۋبليمات تۇرىندە شىعارۋ يدەياسى وسى قۇلپىنايدى ساتۋدان كەيىن تۋىنداسا كەرەك.
«شوكولادتقا ماتىرىلعان قۇلپىناي ازىرلەپ ءجۇرىپ، تەك ونىمەن شەكتەلمەي، كەپكەن جەمىس-جيدەكتەردەن بۋكەتتەر جاساي باستادىم. ءبىر جاستاعى بالامدى الىپ، استاناعا بارىپ، فۋد-فلوريستيكانى وقىپ كەلدىم. سول كەزدەرى قۇلپىنايدىڭ بەتىنە تاڭقۋراي سياقتى سۋبليميرلەنگەن ءتۇرلى جەمىس-جيدەكتەردى سالاتىنبىز. سۋبليميرلەنگەن ونىمدەردى سول كەزدەردەن بىلەتىنمىن، الماتىدان تاپسىرىسپەن الدىراتىنبىز. كەيىن «وسىلاردى نەگە ءوزىم جاساپ كورمەيمىن» دەگەن وي كەلدى. بىزدە «تەڭىزشيەۆرويل» كومپانياسى قارجىلاندىراتىن «تاڭداۋ» اتتى جوبا بار. كاسىپ باستاۋعا، دامىتۋعا ارنالعان جوبا. بيزنەس-جوسپار جازىپ، سول جوباعا قاتىسىپ، 5 ميلليون تەڭگە نەسيە الىپ، ازىق-تۇلىكتى سۋبليماتسيالايتىن اپپارات ساتىپ الدىم. ول قايتارىمدى نەسيە، كاسىبىڭدى باستاپ الۋ ءۇشىن التى اي ۋاقىت بەرەدى. التى ايدان كەيىن قايتارا باستاعانمىن، ءالى تولەپ جاتىرمىن»، - دەيدى ول.
وسىلايشا جاس انا سۋبليمات جاسايتىن اپپاراتتىڭ قىزىعىنا كىرىپ كەتكەن.
«اپپاراتقا سالعان ونىمدەر تومەن تەمپەراتۋرادا وڭدەلەتىندىكتەن قۇرامىنداعى مينەرالدار مەن پايدالى ينگرەديەنتتەر دە، ءتۇسى، ءدامى، ءيىسى دە 95 پايىزعا دەيىن ساقتالادى. قانت پەن كونسەرۆانتتار قوسىلمايدى. ەسەسىنە ءونىمنىڭ سالماعى بىرنەشە ەسە جەڭىلدەيدى. قىتىرلاق بولادى، ۇزاق ۋاقىت جابىق قاپتامادا ساقتاي بەرەسىز. وسى ارتىقشىلىقتارى ماعان قاتتى ۇنادى. اپپاراتتى العاننان كەيىن ءتۇرلى جەمىس-جيدەكتى سۋبليماتتادىم. بالمۇزداقتى دا سۋبليماتتاي باستادىم. اپپاراتتىڭ قىزىعىنا كىرىپ كەتتىم دە، جاڭا ونىمدەرگە ەكسپەريمەنت جاساپ كورە بەردىم. ءسويتىپ كوماندامىزبەن اقىلداسىپ، مانتى مەن قازاقشا ەتتى سۋبليماتتادىق. سۋبليماتتالعان قازاقشا ەتتىڭ جارامدىلىق مەرزىمى - 6-اي. ىستىق سۋ قۇيسا، ءپىسىپ شىعادى. قازىر جاقسى ءوتىپ جاتىر، سۇرانىس جوعارى. ءوتىنىمنىڭ بارىنە جاۋاپ بەرىپ ۇلگەرمەي جاتىرمىن. ساتىپ الۋشىلاردىڭ پىكىرلەرى دە جاقسى. كوبىنەسە جولعا شىعىپ بارا جاتقان، شەتەلگە كەتىپ بارا جاتقان كىسىلەر ساتىپ الادى. شەتەلدە شەتەلدە وقيتىن بالالارىنا 10-20 دانادان الىپ، جىبەرىپ جاتادى. تۇركيا، ا ق ش، لاتۆيا ەلدەرىنەن سۇراتىپ الىپ جاتقاندار كوپ. قازاقستاننىڭ باسقا قالالارىنان «فرانشيزا بەرەسىز بە؟ ۇيرەتەسىز بە؟» دەپ سۇراپ جاتقاندار دا جەتەرلىك»، - دەيدى ول.
قازىر جاس كاسىپكەر قازاقشا ەت عانا ەمەس، ەشكى ءسۇتىن، شۇبات، قازى، سۇزبە، ىرىمشىك سىندى ۇلتتىق تاعام تۇرلەرىن سۋبليماتتاپ، ساتىلىمعا شىعارىپ ءجۇر. سۋبليماتتاۋ ءتاسىلى - ۇلتتىق تاعامداردى ۇزاق ساقتاۋ ءۇشىن تاپتىرماس قۇرالعا اينالعان.
«قۇلسارىدا ءوزىمنىڭ ستۋديام بار. ەكى كومەكشىم بار. سول ستۋديادا شوكولادتقا ماتىرىلعان قۇلپىنايدى، سۋبليماتتارىمىزدى، تاپسىرىسپەن پىسىرەتىن تاتتىلەرىمىزدى ساتامىز. تاپسىرىسپەن دە جىبەرەمىز. قازىر Kaspi دۇكەنگە دە شىعارىپ جاتىرمىن. بولاشاقتا وسى ستۋديامدى كەڭەيتكىم كەلەدى. تاعى دا اپپاراتتار الىپ، ۇلتتىق برەندتى دامىتىپ، ەكسپورتقا شىعارعىم كەلەدى. قازىر ونىمدەرىمدى ساراپتاماعا جىبەرىپ، قۇجات جاعىن رەتتەپ جاتىرمىن»، - دەيدى ول.