قازاقشا عىلىمي جانە تانىمدىق باسىلىمداردى كوبەيتۋ قاجەت - نازگۇل قوجابەك
استانا. KAZINFORM - سوڭعى ءبىر عاسىردا قازاق قوعامىنىڭ ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگى ايتارلىقتاي كەڭەيگەنىمەن، قازاق تىلىندە ءبىلىم مەن عىلىم قالىپتاستىرۋ ىسىندە ءۇزىلىس بولدى.
بۇل تۋرالى BIZDIG ORTA پودكاستىندا ءتىل جاناشىرى، رەداكتور ءارى مەديا مامانى، «كالكاسىز قازاق ءتىلى» Telegram ارناسىنىڭ اۆتورى نازگۇل قوجابەك ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ⅩⅩعاسىر باسىندا الاش قايراتكەرلەرى قازاق بالاسىنىڭ انا تىلىندە ساۋات اشىپ، ءبىلىم الۋىنا باسىمدىق بەردى. قازاقشا وقۋلىق جازۋ، باسپا ءسوزدى دامىتۋ دا وسى ماقساتتان تۋىندادى. الايدا كەيىنگى ساياسي جاعداي مەن ورىستاندىرۋ ساياساتى ءبىلىم مەن عىلىمنىڭ باعىتىن وزگەرتتى.
- ول كىسىلەر قازاق بالاسى قازاقشا ساۋات اشىپ، قازاقشا ءبىلىم السا، وعان ورىس ءبىلىمى قوسىلسا دەپ ويلاعان. كەيىن ساياسي جاعدايلارعا بايلانىستى ءبىز ورىسشا ءبىلىم الىپ كەتتىك. عىلىم دا، ساياسات تا ورىسشا ءجۇردى، - دەدى نازگۇل قوجابەك.
قازىر جاعداي قايتا وزگەرىپ كەلەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاق تىلىندە ءبىلىم الۋعا مۇمكىندىك كەڭەيىپ، وعان الەمدىك ءبىلىمدى قوسۋعا جول اشىلدى. وسى تۇرعىدان العاندا، قوعام ءبىر عاسىردىڭ ىشىندە ۇلكەن جولدان ءوتتى. دەگەنمەن قازاق ءتىلىنىڭ ءبىلىم مەن عىلىم سالاسىندا دامۋى اقساپ قالدى.
- ءبىلىم مەڭگەرۋ جاعىنان باسقا ەلدەردىڭ تالاي جىل ءجۇرىپ وتكەن جولىن اينالدىرعان ءجۇز جىلدىڭ ىشىندە ءوتىپ كەتكەن ەكەنبىز عوي. ءبىراق سول ارالىق كەزەڭدە قازاق ءتىلىنىڭ دامۋى اقساپ قالدى. ونىڭ ىشىندە قازاق تىلىندە ءبىلىم، عىلىم تۋدىرۋ ىسىندە «اتتەگەن-اي» دەيتىن كەزەڭدەر بولدى. ەندى سونى قالپىنا كەلتىرۋىمىز كەرەك، - دەدى ول.
نازگۇل قوجابەك ەندىگى مىندەتتەردىڭ ءبىرى قازاق تىلىندە عىلىمي جانە تانىمدىق كونتەنتتى كوبەيتۋ دەپ ەسەپتەيدى. ويتكەنى ادام قاي تىلدە ءبىلىم السا، كەيىن سول تىلدە ءبىلىم مەن عىلىم قالىپتاستىرۋعا بەيىم بولادى.
- ورىسشا وقىعان بالا ورىسشا ءبىلىم مەن عىلىم تۋدىرادى عوي. سول ءۇشىن قازاق تىلىندەگى مەكتەپتەردى اشۋعا كوبىرەك كوڭىل ءبولىپ، قازاقشا عىلىمي باسىلىمداردى، قازاقشا تانىمدىق باسىلىمداردى كوبەيتىپ، قازاقشا كىتاپ شىعارۋ ءىسىن جولعا قويۋ كەرەك. ەندىگى باسىمدىق وسى بولۋى ءتيىس،- دەدى مەديا مامانى.