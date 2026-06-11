قازاقپارات Informsport.kz پورتالىن ىسكە قوسادى
استانا. KAZINFORM - جاڭا Informsport.kz پورتالى قازاقستانداعى، وڭىردەگى جانە الەمدەگى سپورت جاڭالىقتارىن جەدەل جاريالايتىن اقپاراتتىق رەسۋرس بولادى.
جاڭا پورتال سپورت سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى اقپاراتتىق تۇرعىدان قولداۋعا، سونداي-اق ەلدىڭ سپورت سالاسىنداعى وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا قوعامدىق پىكىر الماسۋدى دامىتۋعا باعىتتالعان.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بەلگىلەگەن تاقىرىپتارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى: بۇقارالىق جانە جاسوسپىرىمدەر سپورتىن دامىتۋ، سپورت فەدەراتسيالارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە وليمپيادالىق رەزەرۆ مەكتەپتەرى مەن كوللەدجدەرىن قولداۋ.
پورتالدىڭ نەگىزگى ۇستانىمى - بالالار-جاسوسپىرىمدەر سپورتىنان باستاپ جوعارى جەتىستىكتەر سپورتىنا دەيىنگى سپورت سالاسىنىڭ بارلىق سەگمەنتىن كاسىبي جانە وبەكتيۆتى تۇردە اقپاراتتاندىرۋ.
جاڭا پورتال جاڭالىقتار مەن تالدامالىق ماتەريالداردى، سونداي-اق ساراپشىلار پىكىرىن ءبىر الاڭعا توعىستىرۋدى كوزدەيدى. سايتتا جاڭالىقتار، سۇحباتتار، شولۋلار، مامانداردىڭ پىكىرلەرى، وڭىرلەردەگى سپورتتىق باستامالار، ۇزدىك جوبالار جانە جاس سپورتشىلاردى دايارلاۋ تۋرالى ماتەريالدار جاريالانىپ تۇرادى.
Informsport تى قۇرۋ Kazinform نىڭ زاماناۋي سيفرلىق مەديانى دامىتۋ جانە ونىڭ تاقىرىپتىق باعىتتارىن كەڭەيتۋ ستراتەگياسىنىڭ بولىگى. جاڭا پورتال سپورت قاۋىمداستىعى، كاسىبي سپورتشىلار، جاتتىقتىرۋشىلار، ساراپشىلار جانە بارلىق سپورت اۋەسقويلارى ءۇشىن سەنىمدى اقپارات كوزىنە اينالۋدى ماقسات ەتەدى.
جوبانىڭ ىسكە قوسىلۋى الەمدەگى ەڭ اۋقىمدى سپورتتىق وقيعالاردىڭ ءبىرى -الەمنىڭ ميلليونداعان جانكۇيەرلەرىن بىرىكتىرە وتىرىپ ءۇش ەلدە – ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا العاش رەت وتەتىن فيفا الەم چەمپيوناتىمەن تۇسپا-تۇس كەلدى. Informsport وقىرمانداردى تۋرنير بارىسى، ۇلتتىق قۇرامالاردىڭ ونەر كورسەتۋى، ماڭىزدى ماتچتار جانە الەمدىك فۋتبول مەرەكەسىنىڭ ەڭ جارقىن ساتتەرى تۋرالى جەدەل ءارى سەنىمدى اقپاراتپەن قامتاماسىز ەتەدى.
Informsport - جەڭىس تاريحتارى باستاۋ الاتىن سپورت الاڭى.