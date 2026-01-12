قازاقپارات ءتىلشىسى داۋلەت ىزتىلەۋوۆ مەزگىلسىز دۇنيەدەن ءوتتى
استانا. قازاقپارات - Kazinform ءتىلشىسى، بەلگىلى جۋرناليست داۋلەت ىزتىلەۋوۆ بىرنەشە ايعا سوزىلعان سىرقاتتان قايتىس بولدى.
Kazinform ۇجىمى كۇتپەگەن قازاعا ۇشىرادى. ۇزاققا سوزىلعان سىرقاتتان كەيىن ارىپتەسىمىز، ادال ازامات داۋلەت امانگەلدى ۇلى ىزتىلەۋوۆ ومىردەن ءوتتى. دەنساۋلىعىن تۇزەپ، جاقىندا ارامىزعا ورالادى دەگەن ءۇمىتىمىز كەنەتتەن ءۇزىلدى.
ونى ارىپتەستەرى بىلىكتى، جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى، ادامگەرشىلىگى مول، ءوز پرينتسيپتەرىنە ادال جۋرناليست رەتىندە بىلەتىن. داۋلەت ىزتىلەۋوۆ مىنەزى جايدارى، اينالاسىنا جاناشىر، اقكوڭىل جان ەدى. ورتاق ىسكە بەل شەشىپ كىرىسەتىن ەلگەزەك ارىپتەس رەتىندە ورتاسىنا سىيلى بولدى. قادىرلى ارىپتەسىمىزدىڭ وتباسى مەن جاقىندارىنا، تۋعان-تۋىستارىنا قايعىرىپ كوڭىل ايتامىز.
داۋلەت ىزتىلەۋوۆ 1984-جىلى 31-شىلدەدە قىزىلوردا وبلىسى قازالى اۋدانى اباي اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2010-جىلى ى. التىنسارين اتىنداعى ارقالىق مەملەكەتتىك پەداگوگيكالىق ينستيتۋتىن تاريح ءپانىنىڭ مۇعالىمى ماماندىعى بويىنشا ءتامامدادى.
ەڭبەك جولىن (2008-2013 ج. ج.) استانا قالاسىنداعى ومىرلىك نەگىزگى مەكتەبىندە تاريح جانە قۇقىق پاندەرىنىڭ مۇعالىمى بولىپ باستادى.
2013-2016 ج. ج. - استانا قالاسىنداعى قازاق-تۇرىك ليتسەيىندە مۇعالىم بولدى.
2016-2018 ج. ج. - استانا قالاسى ى. التىنسارين اتىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
2016-جىلدان باستاپ جۋرناليستيكاعا بەت بۇرىپ، 2018-جىلعا دەيىن «قازكونتەنت» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ «قازاقستان تاريحى» پورتالىندا ءتىلشى بولدى.
2019-2020 ج. ج. - استانا قالاسىنىڭ «ەلوردا-اقپارات» ج ش س- دە جۋرناليست بولىپ ەڭبەك ەتتى.
25.02.2020-31.05.2020 – ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىندە جۇمىس ىستەدى.
2021-جىلدىڭ ماۋسىم ايىنان بۇگىنگە دەيىن Kazinform حالىقارالىق اگەنتتىگىنىڭ استاناداعى باس كەڭسەسىندە ءتىلشى بولدى.
ارىپتەسىمىزدىڭ جارقىن بەينەسى، ادامي بولمىسى مەن شىنايى بەينەسى ۇجىمداستارىنىڭ، ارىپتەستەرىنىڭ جادىندا ماڭگى ساقتالادى.