قازاق-وزبەك ىنتىماقتاستىعى ىقتيمال قاتەرلەردى بىرلەسە ەڭسەرۋگە قاۋقارلى - ساراپشى
تاشكەنت. KAZINFORM - رەسمي استانا مەن تاشكەنت جەكە-دارا ارەكەت ەتۋگە قاراعاندا، بىرلەسۋ - جەتىستىككە جول باستايتىنىن جاقسى تۇسىنەدى.
مۇنداي پىكىردى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارى قارساڭىندا Kazinform تىلشىسىنە سۇحبات بەرگەن بەلدى ساياساتتانۋشى راۆشان نازاروۆ ءبىلدىردى.
ءسوز باسىندا ساراپشى اتاپ وتكەندەي، كەيىنگى جىلدارى قازاقستان مەن وزبەكستان جوعارى دەڭگەيدەگى ديالوگتى دامىتۋعا ايرىقشا كوڭىل ءبولىپ كەلەدى.
- مۇنداي بەلسەندىلىككە ەلدەردىڭ ورتالىق ازيا ايماعىنىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ورتاق ۇستانىمى مەن ءوزارا سەنىمگە نەگىزدەلگەن ىنتىماقتاستىعى وزەك بولىپ وتىر. قازاقستان مەن وزبەكستان جەكە-دارا ارەكەت ەتۋگە قاراعاندا، بىرلەسۋ - جەتىستىككە جول باستايتىنىن جاقسى تۇسىنەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە ەكونوميكالىق ىلگەرىلەۋ، حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ جانە ايماقتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىن جەدەل ءارى ساپالى شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ توقتالدى راۆشان نازاروۆ.
ساياسات تانۋشىنىڭ پىكىرىنشە، ەكى ەل اراسىنداعى ينتەگراتسيا پروتسەسىن ۇدەتۋ جولىندا ورتاق تاريح پەن ەجەلدەن قالىپتاسقان مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستار دا ەرەكشە ءرول اتقارادى.
- الەمدەگى گەوساياسي جاعداي ەلدەردى بىرلەسە ارەكەت ەتۋگە، سەنىمدى سەرىكتەستەردى ىزدەۋگە يتەرمەلەپ جاتىر. تيىسىنشە، بۇل قازاقستان مەن وزبەكستان سەرىكتەستىگىنىڭ اسا وزەكتى بولا تۇسكەنىن ايعاقتايدى. ەكى ەل اراسىنداعى پراگماتيزم مەن ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن ىنتىماقتاستىق كەز- كەلگەن ىقتيمال قاۋىپ-قاتەردى بىرلەسە ەڭسەرۋگە قاۋقارلى، سونداي-اق العا جىلجۋعا سەپ بولاتىن قوزعاۋشى كۇش سانالادى، - دەپ پىكىر قوستى ساراپشى.
راۆشان نازاروۆ اتاپ وتكەندەي، قوس مەملەكەتتىڭ ءتۇرلى سالالاردى دامىتۋعا قاتىستى باستامالارى مەن مۇددەلەرى ءبىر-بىرىمەن ۇشتاسىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ ەنەرگەتيكا جانە كولىك-لوگيستيكا سەكتورلارىنداعى الەۋەتى مول. سايكەسىنشە، ەلدەر وسى مۇمكىندىكتى پايدالانا وتىرىپ، ۇكىمەتتىك دەڭگەيدە تىعىز ارەكەت ەتۋگە دەن قويىپ جاتىر.
- ەكى تاراپتىڭ دا ترانزيتتىك دالىزدەر مەن لوگيستيكا سالاسىنداعى الەۋەتى زور. دەگەنمەن ول تولىق پايدالانىلىپ جاتقان جوق. ءبىزدىڭ ەلدەرىمىزدىڭ اۋماعى ارقىلى وتەتىن ەۋروپا مەن ازيانى بايلانىستىراتىن باستى جولداردى دامىتۋ ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ وزەگى بولا الادى. قولدانىستاعى ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ، جاڭا لوگيستيكالىق حاب قۇرۋ جانە جۇك تاسىمالى پروتسەسىن وڭتايلاندىرۋ ءۇشىن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت، - دەپ ءمالىم ەتتى راۆشان نازاروۆ Kazinform ءتىلشىسىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ سوزىنشە، كولىك دالىزدەرىن بىرلەسىپ دامىتۋ ترانزيتتىك الەۋەتتى ارتتىرىپ، لوگيستيكا شىعىندارىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- جۇكتەردى باقىلاۋعا ارنالعان ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما قۇرۋ، كەدەندىك راسىمدەردى وڭتايلاندىرۋ جانە ستاندارتتاردى ۇيلەستىرۋ - ءبىزدىڭ ترانزيتتىك دالىزدەردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرادى، - دەپ تۇيىندەدى راۆشان نازاروۆ.
ەسكە سالايىق، بيىلعى 9 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان وزبەكستاننىڭ نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەرىنىڭ ۇشتىگىندە قالدى. قامتىلىپ وتىرعان كەزەڭدە رەسمي تاشكەنت استاناعا 1 ميلليارد دوللاردىڭ تاۋارىن ەكسپورتتاپ، 2,4 ميلليارد دوللاردان استام سوماعا ءونىم يمپورتتاعان.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وزبەكستاندا قازاقستاندىق كاپيتالمەن جۇمىس ىستەيتىن كومپانيالار قاتارى كوبەيدى. اتاپ ايتقاندا، جارتى جىلدىڭ ىشىندە ءبىزدىڭ ەل وزبەكستاندا 116 كاسىپورىن اشتى. وسىلايشا، قازىر رەسمي تاشكەنتتە قازاقستاندىق كاپيتالمەن جۇمىس ىستەيتىن كومپانيالار سانى 1157 گە تەڭەلدى.
سونداي-اق، تاياۋدا وتكەن قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ بيزنەس-فورۋمى بارىسىندا قوس ەلدىڭ كاسىپكەرلەرى قۇنى 71 ميلليون دوللار بولاتىن كەلىسىمشارتقا قول قويدى.