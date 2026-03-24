قازاق- وزبەك شەكاراسىنداعى «اتامەكەن» كەدەن بەكەتى قايتا اشىلدى
تاشكەنت. KAZINFORM - قازاقستان مەن وزبەكستان شەكاراسىندا ورنالاسقان «اتامەكەن - سىرداريا» كەدەندىك باقىلاۋ بەكەتى جوندەۋدەن كەيىن قايتا اشىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستان مەملەكەتتىك كەدەن كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان شەكارا بەكەتى جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن جەڭىل كولىكتەردى وتكىزىپ جاتىر.
- ازاماتتاردىڭ شەكارادان ءوتۋى جەدەل، ىڭعايلى ءارى جەڭىلدەي ءتۇستى. بۇل رەتتە وسى بەكەت ارقىلى جۇرەتىن ادامداردان شەكارادان ءوتۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋىن سۇرايمىز، - دەپ ءمالىم ەتتى ۆەدومستۆودان.
ەسكە سالايىق، 29-ناۋرىزدان باستاپ استانا مەن تاشكەنت اراسىندا تاعى ءبىر تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلادى.
سونىمەن قاتار، بيىل قاڭتاردا 88 مىڭنان استام قازاقستاندىق وزبەكستانعا ساياحاتتاپ بارعان.
قوسا كەتسەك، تاياۋدا وزبەكستان مەملەكەتتىك كەدەن كوميتەتىنىڭ ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە كەدەندىك راسىمدەردى وڭتايلاندىرۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى فارحود وليمجونوۆ Kazinform اگەنتتىگىنە سۇحبات بەرىپ، ساياحاتشىلار قاپەردە ۇستاۋى ءتيىس ەرەجەلەردى ايتقان ەدى.