قازاق تىلىندەگى اۋديونى ماتىنگە اينالدىرۋ دالدىگى 98 پايىزعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاق تىلىنە بەيىمدەلگەن ترانسكريپتسيا مودەلدەرىنىڭ اۋديونى ماتىنگە اينالدىرۋ دالدىگى 98 پايىزعا دەيىن ارتتى.
بۇل تۋرالى حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى مەن OpenAI كومپانياسىنىڭ بىرلەسكەن جوباسىنىڭ ناتيجەلەرىن تانىستىرۋ كەزىندە جوبا جەتەكشىسى انار قۇرمانجان قىزى ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوبا اياسىندا قازاق تىلىندەگى ءماتىن مەن سويلەۋ دەرەكتەرىنىڭ ساپالى كورپۋسى جيناقتالىپ، سونىڭ نەگىزىندە جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارى ازىرلەنىپ جاتىر.
- قازاق ءتىلىنىڭ ماتىندىك كورپۋسى 14 ميلليارد توكەنگە جەتتى. ونداعى ماتەريالدار تاقىرىپ، جانر جانە جاس ەرەكشەلىكتەرى بويىنشا جىكتەلگەن. كورپۋسقا قازاق ءتىلىنىڭ تاريحي دامۋ كەزەڭدەرىن قامتيتىن مازمۇنمەن بىرگە شەتەلدەگى قازاق دياسپوراسىنىڭ تىلدىك مۇراسى دا ەنگىزىلدى. قور ءبىلىم، عىلىم، تەحنولوگيا، ەكونوميكا، قۇقىق، مەديتسينا، تاريح، ەتنوگرافيا، مەديا جانە بالالار كونتەنتىن تۇگەل قامتيدى، - دەدى انار قۇرمانجان قىزى.
سونىمەن قاتار قازاق تىلىندەگى اۋديودەرەكتەر قورى 12 مىڭ ساعاتقا جەتكەن. بارلىق جازبا سىرتقى شۋ، مۋزىكا جانە باسقا دا ارتىق دىبىستاردان تازارتىلعان.
- اۋديودەرەكتەر قورى 12 مىڭ ساعاتتان تۇرادى. بارلىق جازبا سىرتقى شۋ، مۋزىكا جانە باسقا دا ارتىق دىبىستاردان تازارتىلدى. سونىمەن قاتار قازاق تىلىنە بەيىمدەلگەن ترانسكريپتسيا مودەلدەرى قولدانىسقا ەنگىزىلىپ، ماتىنگە اينالدىرۋ دالدىگى 98 پايىزعا دەيىن جەتكىزىلدى، - دەدى جوبا جەتەكشىسى.
سونىمەن قاتار انار قۇرمانجان قىزى قازاق تىلىنە ارنالعان Document Ai جانە NLP قۇرالدارى جاسالعانىن اتاپ ءوتتى
- ولاردىڭ قاتارىندا قازاق تىلىندەگى ءماتىندى جوعارى دالدىكپەن تانيتىن OCR جۇيەسى، گازەت، كىتاپ جانە PDF قۇجاتتارىنىڭ قۇرىلىمىن اجىراتۋ، كوپباعاندى بەتتەردى دۇرىس رەتپەن وقۋ جانە دەرەكتەردى تازارتۋ تەتىكتەرى بار، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى مەن OpenAI اراسىنداعى بىرلەسكەن جوبا 2025-جىلعى 7-قاراشادا ۆاشينگتوندا جاسالعان كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. جوبانىڭ ماقساتى - ساپالى سيفرلىق كونتەنت پەن سەنىمدى دەرەكتەر قورىن قالىپتاستىرۋ ارقىلى ۇلكەن ءتىل مودەلدەرىنىڭ قازاق تىلىندەگى جۇمىس ساپاسىن ارتتىرۋ.
بۇعان دەيىن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قازاق حالقىنىڭ تاريحى، سالت-ءداستۇرى مەن مادەنيەتىن قانشالىقتى بىلەتىنى ارنايى سىناق ارقىلى تەكسەرىلگەنى حابارلاندى.