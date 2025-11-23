قازاق تىلىندە ءان شىعارعىم كەلەدى - Silk Way Star جوباسىنىڭ جەڭىمپازى
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى، موڭعوليادان كەلگەن ميشەل دجوزەف قازاق تىلىندە ءان جازۋدى جوسپارلاپ جۇرگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى ءانشى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا ايتتى.
- قازىردىڭ وزىندە قازاقشا ءان دايىنداپ جاتىرمىن. ويتكەنى قازاق مادەنيەتى مەن ءتىلىن وتە جاقسى كورەمىن. قازاق ءتىلى - وتە ادەمى ءتىل، ونى ۇيرەنگىم كەلەدى. سول سەبەپتى قازاق تىڭدارماندارىما وسى تىلدە ءان شىعارۋدى ۇيعاردىم، - دەدى ميشەل.
ول سونداي-اق بايقاۋ قاتىسۋشىلارى مەن قازىلار القاسىنا ۇلكەن تاجىريبە سىيلاعانى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىردى.
- فينالدا ءوزىمدى كەرەمەت سەزىندىم، ءبىراق جوبانىڭ اياقتالعانى ازداپ كوڭىلگە قاياۋ ءتۇسىردى. سوعان قاراماستان، كەلەسى جىلى دا وسى بايقاۋعا قاتىسقىم كەلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، Silk Way Star العاشقى ازيالىق ۆوكالدىق مەگاجوباسىنىڭ گراند-فينالى 23- قاراشا كۇنى استانادا ءوتتى. باس جۇلدەنى موڭعوليا وكىلى ميشەل دجوزەف جەڭىپ العان بولاتىن.