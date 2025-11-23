ق ز
    16:43, 23 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاق تىلىندە ءان شىعارعىم كەلەدى - Silk Way Star جوباسىنىڭ جەڭىمپازى

    استانا. قازاقپارات - Silk Way Star حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى، موڭعوليادان كەلگەن ميشەل دجوزەف قازاق تىلىندە ءان جازۋدى جوسپارلاپ جۇرگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    Моңғолия
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    بۇل تۋرالى ءانشى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا ايتتى.

    - قازىردىڭ وزىندە قازاقشا ءان دايىنداپ جاتىرمىن. ويتكەنى قازاق مادەنيەتى مەن ءتىلىن وتە جاقسى كورەمىن. قازاق ءتىلى - وتە ادەمى ءتىل، ونى ۇيرەنگىم كەلەدى. سول سەبەپتى قازاق تىڭدارماندارىما وسى تىلدە ءان شىعارۋدى ۇيعاردىم، - دەدى ميشەل.

    ول سونداي-اق بايقاۋ قاتىسۋشىلارى مەن قازىلار القاسىنا ۇلكەن تاجىريبە سىيلاعانى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىردى.

    - فينالدا ءوزىمدى كەرەمەت سەزىندىم، ءبىراق جوبانىڭ اياقتالعانى ازداپ كوڭىلگە قاياۋ ءتۇسىردى. سوعان قاراماستان، كەلەسى جىلى دا وسى بايقاۋعا قاتىسقىم كەلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.

    ەسكە سالا كەتسەك، Silk Way Star العاشقى ازيالىق ۆوكالدىق مەگاجوباسىنىڭ گراند-فينالى 23- قاراشا كۇنى استانادا ءوتتى. باس جۇلدەنى موڭعوليا وكىلى ميشەل دجوزەف جەڭىپ العان بولاتىن.

    رەداكتورى
