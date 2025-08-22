17:59, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
«قازاق تەلەكومعا» قاتىستى تەرگەۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى «قازاق تەلەكوم» ا ق- عا قاتىستى تەرگەۋدى باستادى. بۇعان ينتەرنەتتىڭ قىمباتتاۋى سەبەپ بولدى.
اگەنتتىك جۇرگىزگەن تالداۋ اياسىندا بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ باعا ديناميكاسى زەرتتەلگەن.
«قازاق تەلەكوم» ا ق ارەكەتتەرىندە قىزمەت قۇنىنا مونوپوليالىق جوعارى باعا قويۋ بەلگىلەرى بايقالدى. ماسەلەن 2024-جىلى وپەراتوردىڭ جىلدامدىعى 100 مبيت/سەك، 200 مبيت/سەك جانە 500 مبيت/سەك بولعان كەزدە باعانىڭ ءوسۋ قارقىنى 20 پايىزعا دەيىن جەتتى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
وسىعان بايلانىستى قازىر اگەنتتىك وپەراتورعا قاتىستى زاڭنامانى بۇزۋ دەرەكتەرى بويىنشا تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر.