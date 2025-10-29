قازاق تازىسى حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە قازاقستان كينولوگتار وداعى ۇلتتىق يت تۇقىمدارىن دامىتۋ جانە ولاردىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالۋى جولىندا جەتەكشى ۇيىمداردىڭ بىرىنە اينالدى، دەپ حابارلايدى ق ر ەكولوگيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءوز ىسىنە ادال، جانقيارلىقپەن ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن كينولوگتاردىڭ تاباندى ەڭبەگى مەن سۇيىسپەنشىلىگىنىڭ ارقاسىندا قازاق تازىسى مەن توبەتى الەمدىك ارەنادا مويىندالىپ، ەل ابىرويىن اسقاقتاتۋدا.
سوڭعى ءۇش جىل ىشىندە وداق اۋقىمدى ءارى ناتيجەلى جۇمىس اتقاردى:
- قازاقستان كينولوگتار وداعى (ق ك و) حالىقارالىق كينولوگيالىق فەدەراتسيانىڭ (FCI) تولىققاندى مۇشەسى اتاندى؛
- قازاق تازىسى تۇقىمىن الدىن الا حالىقارالىق مويىنداۋعا رەسمي ءوتىنىم بەرىلدى؛
- FCI باس كوميتەتى قازاق تازىسى تۇقىمىن الدىن الا مويىنداۋ جونىندە تاريحي شەشىم قابىلدادى.
بۇل - قازاق يت تۇقىمدارىنىڭ الەمدىك دەڭگەيدە تانىلۋى جولىنداعى ۇلكەن جەتىستىك.
- 2025 -جىلى حەلسينكيدە وتكەن World Dog Show كورمەسىندە قازاق تازىسى جوعارى ماراپاتتارعا يە بولىپ، قازاقستاندى حالىقارالىق كينولوگيالىق قاۋىمداستىق الدىندا لايىقتى تانىتتى.
بۇل جەتىستىك - ەلىمىزدىڭ كينولوگتارىنىڭ قاجىرلى ەڭبەگىنىڭ، تۋعان جەر مەن ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىنىڭ ايقىن دالەلى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇلتتىق يت تۇقىمدارىن دامىتۋ مەن ناسيحاتتاۋعا قوسقان ەرەكشە ۇلەسى ءۇشىن كەلەسى ازاماتتار مەملەكەتتىك جانە ۆەدومستۆولىق ماراپاتتارمەن ماراپاتتالدى:
سەرىكقالي باۋىرجان سەرىكقالي ۇلى - «قۇرمەت» وردەنى
دروۆوسەكوۆا ناتاليا اناتوليەۆنا - «قۇرمەت» وردەنى
حاردينا ەلەنا ۆيتاليەۆنا - «قۇرمەت» وردەنى
مەچكوۆسكي ەۆگەني اناتوليەۆيچ - پرەزيدەنتتىڭ العىس حاتى
بولىسباي ىڭكار ماقسات قىزى - پرەزيدەنتتىڭ العىس حاتى
داندىبايەۆا جاننا سەرىك قىزى - ەكولوگيا ءمينيسترىنىڭ قۇرمەت گراموتاسى
- وسى ماراپاتتار - ولاردىڭ ەلىمىزدىڭ كينولوگيا سالاسىنداعى ەڭبەگىنە بەرىلگەن جوعارى باعا، ۇلتتىق قازىنامىز - قازاق تازىسى مەن توبەتىنىڭ الەمدىك دەڭگەيدە مويىندالۋىنا قوسقان ولشەۋسىز ۇلەسىنىڭ دالەلى. قازاقستان كينولوگتار وداعى الداعى ۋاقىتتا دا ۇلتتىق يت تۇقىمدارىن ساقتاۋ، زەرتتەۋ جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىستارىن جالعاستىرادى، - دەپ مالىمدەدى مينيسترلىك وكىلدەرى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاقستان كينولوگتەر وداعىن قازاق تازىسىنىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جەتىستىگىمەن قۇتتىقتاعانى تۋرالى جازدىق.