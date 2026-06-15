قازاق رەجيسسەرىنىڭ تۋىندىسى شاڭحاي كينوفەستيۆالىندە كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM – قازاقستاندىق رەجيسسەر ءالىبي مۇقىشيەۆتىڭ «No Good In Sight: A Story» («ەش جاقسىلىعى جوق وقيعا») اتتى تولىقمەتراجدى فيلمى 28-شاڭحاي حالىقارالىق كينوفەستيۆالىنىڭ باعدارلاماسىنا ەندى.
كارتينا العاش رەت 16-ماۋسىم كۇنى شاڭحاي قالاسىندا كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
بۇل - رەجيسسەر ءالىبي مۇقىشيەۆتىڭ تۇڭعىش تولىقمەتراجدى تۋىندىسى. فيلمنىڭ ءتۇسىرىلىمى 2023-جىلى باستالعان. سەناري اۆتورى ءارى رەجيسسەرى بولىپ تابىلاتىن ءالىبي مۇقىشيەۆ كۇلاش بايسەيىتوۆا اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىندە ءدارىس بەرەدى. جوباعا اتالعان وقۋ ورنىنىڭ 70 كە جۋىق ستۋدەنتى دە قاتىسقان.
قوزعالاتىن تاقىرىپتار
تۋىندىنىڭ نەگىزگى جەلىسى اكە مەن بالا اراسىنداعى قارىم-قاتىناسقا قۇرىلعان. كەيىپكەرلەر تاعدىرى ارقىلى وتباسىنىڭ ادام ومىرىندەگى ماڭىزى، وتكەننىڭ ءىزى مەن ومىرلىك تاجىريبەنىڭ تۇلعا قالىپتاسۋىنا اسەرى كوركەم تۇردە كورسەتىلەدى.
فيلمدە جالعىزدىق، ساعىنىش، جاۋاپكەرشىلىك جانە ار-وجدان سەكىلدى ماڭىزدى تاقىرىپتار قوزعالادى. سونىمەن قاتار شىعارما كورەرمەندى وتباسى قۇندىلىعى، تاعدىر تاڭداۋى جانە جان تىنىشتىعىن تابۋدىڭ ءمانى تۋرالى ويلانۋعا جەتەلەيدى.
شاڭحاي حالىقارالىق كينوفەستيۆالى تۋرالى
ايتا كەتەيىك، شاڭحاي حالىقارالىق كينوفەستيۆالى 1993-جىلدان بەرى وتكىزىلىپ كەلەدى. ول - حالىقارالىق كينوپروديۋسەرلەر قاۋىمداستىقتارى فەدەراتسياسى (FIAPF) «ا» ساناتىنا اككرەديتتەگەن قىتايداعى العاشقى كينوفەستيۆالدەردىڭ ءبىرى ءارى ازياداعى بەدەلدى كينو الاڭدارىنىڭ قاتارىندا سانالادى.