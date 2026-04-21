قازاق قىزى تەننيستەن جۇپتىق سىندا قىتايداعى تۋرنيردىڭ شيرەك فينالىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيسشى جىبەك قۇلامبايەۆا جۇپتىق سىندا باوتوۋ (قىتاي) ITF W50 تۋرنيرىن ءساتتى باستادى.
جارىستىڭ 2-راكەتكاسى بولىپ تىركەلگەن قازاقستاندىق تەننيسشى رەسەيلىك ەكاتەرينا رەينگولدپەن بىرگە باستاپقى كەزدەسۋىن ليتۆالىق يۋستينا ميكۋلسكيتە - قىتايلىق حان شيمەن وتكىزدى.
ءبىرىنشى پارتيادا قازاقستاندىق-رەسەيلىك جۇپ 6:3 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
ەكىنشىسىندە قىتايلىق-ليتۆالىق دۋەت ەسە قايىردى - 6:4. دەگەنمەن سۋپەر تاي-برەيكتە قۇلامبايەۆا - رەينگولد جەڭىستى جۇلىپ الدى - 10:4.
ماتچ 1 ساعات 35 مينۋتقا سوزىلدى.
جىبەك پەن ەكاتەرينانىڭ كەلەسى قارسىلاستارى كەيىن بەلگىلى بولادى.
ج. قۇلامبايەۆا كەشە جاڭارتىلعان جۇپتىق رەيتينگىدە 144 تەن 161 گە تومەندەدى. سوندىقتان كورسەتكىشىن جاقسارتۋ ءۇشىن رەيتينگىلىك ۇپاي جيناۋ قاجەت-اق.
قازاقستاندىق تەننيسشى وسى دودادا جەكەلەي سىندا دا ونەر كورسەتەدى. رەيتينگىدە 395-ورىندا تۇرعان ونىڭ العاشقى قارسىلاسى - الەمنىڭ 326-راكەتكاسى، 19 جاستاعى جاپونيالىق سارا سايتو.
جىبەكتىڭ استانادا بيللي دجين كينگ كۋبوگىنىڭ كانادامەن وتكەن ىرىكتەۋ ماتچىندا قازاقستان قۇراماسى ساپىندا ونەر كورسەتىپ، كوماندانىڭ فينالدىق كەزەڭگە جولداما الۋىنا ۇلەس قوسقانى بەلگىلى. بۇل - سودان كەيىنگى العاشقى جارىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن بۋبليك پەن شيەۆچەنكونىڭ مادريد ماستەرس تۋرنيرىندە باق سىنايتىنىن جازعان بولاتىنبىز.