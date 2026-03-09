ق ز
    10:06, 09 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاق قىزى ۆەتنامدا جۇمباق جاعدايدا جوعالىپ كەتتى

    ۆەتنامنىڭ حوشيمين قالاسىندا قازاقستان ازاماتى اسەم اۋباكىر جۇمباق جاعدايدا جوعالىپ كەتتى. بويجەتكەن 2026 -جىلعى 6-ناۋرىزدان بەرى بايلانىسقا شىقپاعان، دەپ حابارلايدى  Azattyq Rýhy.

    Вьетнам намерен войти в топ-30 экономик мира к 2030 году
    Фото: Xinhua

    جوعالعان قىزدىڭ اپكەسى رۋزانانىڭ ايتۋىنشا، اسەم قازاقستانعا ۇشىپ شىعۋى كەرەك بولعان، ءبىراق اۋەجايداعى كەستەدەن ءوز رەيسىن تابا الماعان. سوڭعى رەت سويلەسكەندە ونىڭ كۇيزەلىستە بولعانى بايقالعان:

    بويجەتكەن ەكى تاۋلىك بويى ۇيىقتاماعان جانە بىرەۋلەر سوڭىنان اڭدىپ جۇرگەنىن ايتىپ، قاتتى قورىققان.

    جوعالىپ كەتەر الدىندا ول ءبىر امەريكالىق ايەلمەن تۇسكى اس ىشكەن. سودان كەيىن سويلەگەن ءسوزى تۇسىنىكسىز بولىپ، جاقىندارىنا ونىڭ جاعدايى وعاش كورىنگەن.

    بانك كارتاسى ارقىلى سوڭعى وپەراتسيا 6-ناۋرىز كۇنى ساعات 15:08 دە تىركەلگەن.

    اسەمنىڭ ساياحاتتاپ جۇرگەنىنە 8-9 جىل بولعان، ءبىراق بۇرىن- سوڭدى مۇنداي جاعداي بولماعان.

    تۋىستارى ۆەتنامداعى قازاقستان كونسۋلىنا حابارلاسقان. الايدا، ولاردىڭ ايتۋىنشا، رەسمي قۇجاتتاردى رەسىمدەۋ دەمالىس كۇندەرىنە بايلانىستى دۇيسەنبىدە عانا باستالماق. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ىزدەستىرۋدى ءوز بەتىنشە باستاۋدى ۇسىنعان، سەبەبى كونسۋلدىق جۇمىس ءبىراز ۋاقىت الۋى مۇمكىن.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
