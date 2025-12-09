16:57, 09 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قازاق قىزى ساۋد ارابياسىنداعى حالىقارالىق تۋرنيردە التىن مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق سپورتشى جانيا بەكمۇحامبەتوۆا ۇستەل تەننيسىنەن ساۋد ارابياسىنىڭ داممام قالاسىندا وتكەن حالىقارالىق WTT Youth Contender تۋرنيرىندە ۇزدىك اتاندى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، ول U13 جاس ساناتىندا التىن مەدال جەڭىپ الدى. جانيا وسى تۋرنيردە التى ماتچ وتكىزىپ، ولاردىڭ بارلىعىندا دا جەڭىسكە جەتتى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان حوككەيدەن جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا سلوۆەنيادان باسىم ءتۇستى.
اناستاسيا گورودكو فريستايل-موگۋلدان الەم كۋبوگى كەزەڭىندە ۇزدىك وندىققا ەندى.
ەلوردادا «قايرات» U19 كومانداسى «وليمپياكوس» جاستارىن جەڭدى.