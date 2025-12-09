ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:57, 09 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاق قىزى ساۋد ارابياسىنداعى حالىقارالىق تۋرنيردە التىن مەدال جەڭىپ الدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق سپورتشى جانيا بەكمۇحامبەتوۆا ۇستەل تەننيسىنەن ساۋد ارابياسىنىڭ داممام قالاسىندا وتكەن حالىقارالىق WTT Youth Contender تۋرنيرىندە ۇزدىك اتاندى.

    Kazakhstan’s Bekmukhambetova pockets gold at WTT Youth Contender Dammam
    Photo credit: Qazinform News Agency

    ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، ول U13 جاس ساناتىندا التىن مەدال جەڭىپ الدى. جانيا وسى تۋرنيردە التى ماتچ وتكىزىپ، ولاردىڭ بارلىعىندا دا جەڭىسكە جەتتى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان حوككەيدەن جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا سلوۆەنيادان باسىم ءتۇستى.

    اناستاسيا گورودكو فريستايل-موگۋلدان الەم كۋبوگى كەزەڭىندە ۇزدىك وندىققا ەندى.

    ەلوردادا «قايرات» U19 كومانداسى «وليمپياكوس» جاستارىن جەڭدى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار