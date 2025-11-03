قازاق قىزى قىتايدىڭ مەملەكەتتىك سىيلىعىن الدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ءۇرىمجى قالاسىندا تۇراتىن قىتاي ءتىلدى قازاق جازۋشىسى انار زينۋاربەك قىزى بين سين اتىنداعى مەملەكەتتىك ادەبي سىيلىقتىڭ يەگەرى اتاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى تيانشان اقپاراتتىق پورتالىنا سىلتەمە جاساپ.
پورتالدىڭ جازۋىنشا، سانۆەن (ەسسە) جانرىنا ارنالعان ادەبي سىيلىق جازۋشىعا «600 شاقىرىم: ساپار جولىندا» اتتى تۇڭعىش جيناعى ءۇشىن «ۇزدىك ەسسە جيناعى» نوميناتسياسى بويىنشا بەرىلىپ وتىر. جيناققا ەنگەن ەسسەلەرىندە اۆتور تۋعان جەرگە ساعىنىش، تۋىسقاندىق قارىم-قاتىناس، دالا سۋرەتى، قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامدارى جانە قالا ءومىرى جايلى جازادى. كورنەكتى قىتايلىق جازۋشى، سىنشى ليۋ ليانچەن «اناردىڭ ەسسەلەرى قازاقتىڭ ءان-كۇيلەرى سەكىلدى قوڭىر اۋەزدى جانە جۇرەككە جىلى، ونە بويىنان كوك شالعىن مەن اقشا بۇلتتىڭ ءيىسى اڭقىپ تۇرادى» دەپ باعالاعان ەكەن.
اشىق دەرەككوزدەن بەلگىلى بولعانداي، انار زينۋاربەك قىزى ىلە قازاق اۆتونوميالىق وبلىسىنىڭ كۇنەس اۋدانىندا ومىرگە كەلگەن. كوركەم شىعارماشىلىقپەن 2014-جىلدان بەرى اينالىسىپ كەلەدى. تۋىندىلارى «باتىس»، «ۇلتتار ادەبيەتى» سەكىلدى بەدەلدى باسىلىمداردا جارىق كورگەن.
ماو دۋن جانە لۋ سين اتىنداعى ادەبي سىيلىقتارمەن قاتار اتالاتىن بين سين ادەبي سىيلىعى قىتايدىڭ كوركەم ادەبيەت سالاسىنداعى ەڭ بەدەلدى سىيلىقتاردىڭ ءبىرى. ادەبي سىيلىق 2002-جىلدان باستاپ ءار ەكى جىل سايىن بەرىلىپ كەلەدى. بيىل بايقاۋعا 2023-2024-جىلدارى باسىلىپ شىققان 339 جيناق ۇسىنىلعان.
اۆتور ەرلان مازان