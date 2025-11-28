قازاق قىزى قىتايداعى ارنايى تۋرنيردىڭ فينالىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ چەندۋ قالاسىندا ازيا-تىنىق مۇحيت ايماعى بويىنشا 2026-جىلعى اۋستراليا اشىق چەمپيوناتىنا ارنايى ىرىكتەۋ تۋرنيرى ءوتىپ جاتىر.
قازاقستاندىق تەننيسشى زارينا دياس باستاپقى ءۇش كەزدەسۋىن جەڭىسپەن اياقتادى.
كىلەڭ جەرگىلىكتى سپورتشىلارمەن كورتقا شىققان زارينا الدىمەن ياو سينسيندى 6:3، 6:4 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىردى.
ودان كەيىن شيرەك فينالدا جان جۋنحانعا مۇمكىندىك قالدىرمادى - 6:3، 7:5.
ز. دياس جارتىلاي فينالدا حان شيمەن شەبەرلىك بايقاستى. بەس برەيككە قول جەتكىزگەن زارينا قارسىلاسىن 6:1، 6:3 ەسەبىمەن ۇتتى. شي ءبىر عانا برەيكپەن كوزگە ءتۇستى.
وسىلايشا، زارينا دياس سەنبى كۇنى فينالدا اۋستراليا اشىق چەمپيوناتىنىڭ جولداماسى ءۇشىن تالاسادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن 18 جاستاعى ءامىر ومارحانوۆتىڭ جەڭىس سەرياسىن 7 ماتچقا جەتكىزگەنىن جازعان بولاتىنبىز.
سونداي-اق دەنيس ەۆسەيەۆ پاكىستانداعى جارىستىڭ جارتىلاي فينالىنا جولداما الدى.