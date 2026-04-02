قازاق قىزى ءۇندىستانداعى تۋرنيردە قارسىلاسىن بەت قاراتپاي جەڭدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيسشى، الەمنىڭ 422-راكەتكاسى جىبەك قۇلامبايەۆا اۋرانگاباد (ءۇندىستان) ITF W15 تۋرنيرىنىڭ شيرەك فينالىنا شىقتى.
جارىستىڭ 1-راكەتكاسى ج. قۇلامبايەۆا ەكىنشى اينالىمدا ءۇندىستاندىق ساۋميا روندەنى تىزە بۇكتىردى.
ءبىرىنشى پارتيادا 6:4 ەسەبى تىركەلدى. ەكىنشى سەتتە جىبەك قارسىلاسىن بەت قاراتپاي ۇتتى - 6:0. باسەكە 1 ساعات 20 مينۋتقا سوزىلدى.
جىبەك قۇلامبايەۆا جارتىلاي فينالعا شىعۋ ءۇشىن رەيتينگىدە 1428-ورىنداعى تاعى ءبىر ءۇندىستاندىق مادۋريما ساۆانتپەن تالاسادى. ول ەكىنشى اينالىمدا وتانداسى ياشاسۆيني پانۆاردى قاپى قالدىردى - 6:3، 7:6 (7:3).
قازاقستاندىق تەننيسشى رەسەيلىك ەكاتەرينا ياشينامەن بىرگە جۇپتىق سىندا دا ونەر كورسەتىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن چارلستون تۋرنيرىندە پۋتينتسيەۆانىڭ جارىستىڭ 1-راكەتكاسىمەن تريللەرگە تاتيتىن ماتچ وتكىزگەنىن جازعان ەدىك. سونداي-اق بەيبىت جۇقايەۆ مەكسيكاداعى جارىستىڭ شيرەك فينالىنا شىقتى. ال ا ق ش- تاعى تۋرنيردە يۋليا پۋتينتسيەۆا جۇپتىق سىندا شيرەك فينالعا ءوتتى.