    22:55, 02 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاق قىزى ءۇندىستانداعى تۋرنيردە قارسىلاسىن بەت قاراتپاي جەڭدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيسشى، الەمنىڭ 422-راكەتكاسى جىبەك قۇلامبايەۆا اۋرانگاباد (ءۇندىستان) ITF W15 تۋرنيرىنىڭ شيرەك فينالىنا شىقتى.

    Жібек Құламбаева
    Фото: ҚТФ

    جارىستىڭ 1-راكەتكاسى ج. قۇلامبايەۆا ەكىنشى اينالىمدا ءۇندىستاندىق ساۋميا روندەنى تىزە بۇكتىردى.

    ءبىرىنشى پارتيادا 6:4 ەسەبى تىركەلدى. ەكىنشى سەتتە جىبەك قارسىلاسىن بەت قاراتپاي ۇتتى - 6:0. باسەكە 1 ساعات 20 مينۋتقا سوزىلدى.

    جىبەك قۇلامبايەۆا جارتىلاي فينالعا شىعۋ ءۇشىن رەيتينگىدە 1428-ورىنداعى تاعى ءبىر ءۇندىستاندىق مادۋريما ساۆانتپەن تالاسادى. ول ەكىنشى اينالىمدا وتانداسى ياشاسۆيني پانۆاردى قاپى قالدىردى - 6:3، 7:6 (7:3).

    قازاقستاندىق تەننيسشى رەسەيلىك ەكاتەرينا ياشينامەن بىرگە جۇپتىق سىندا دا ونەر كورسەتىپ جاتىر.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن چارلستون تۋرنيرىندە پۋتينتسيەۆانىڭ جارىستىڭ 1-راكەتكاسىمەن تريللەرگە تاتيتىن ماتچ وتكىزگەنىن جازعان ەدىك. سونداي-اق بەيبىت جۇقايەۆ مەكسيكاداعى جارىستىڭ شيرەك فينالىنا شىقتى. ال ا ق ش- تاعى تۋرنيردە يۋليا پۋتينتسيەۆا جۇپتىق سىندا شيرەك فينالعا ءوتتى.

    Күнсұлтан Отарбай
