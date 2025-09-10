قازاق قىزى اتاقتى گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىندە ساباق بەرەتىن بولادى
گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قازاقستاندىق تۇلەگى اسەل امانگەلدى بەدەلدى وقۋ ورنىندا ساباق بەرەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Ulysmedia.kz.
اسەل امانگەلدى ا ق ش-تاعى گارۆاردتا ساباق بەرەتىنىن حابارلادى.
- وتكەن جىلى گارۆاردتاعى ەڭ ۇناتقان كۋرستارىمنىڭ ءبىرى - «ءبىلىم بەرۋدەگى يننوۆاتسيالار» بولدى. ونى مايكل حورن وقىتتى - ءبىلىم بەرۋ تەحنولوگيالارى سالاسىنداعى ەڭ ىقپالدى ساراپشىلاردىڭ ءبىرى، «Disrupting Class» بەستسەللەرىنىڭ اۆتورى جانە Clayton Christensen Institute نەگىزىن قالاۋشى. بيىل مەنىڭ وعان Teacher Fellow بولۋ قۇرمەتىنە يە بولعانىما قۋانىشتىمىن، - دەدى تۇلەك.
بۇل قانداي پوزيتسيا
. بۇل - اكادەميالىق پوزيتسيا، ونىڭ اياسىندا اسەل:
. ساباق وتكىزۋگە كومەكتەسەدى
. كەيستەرمەن جۇمىس ىستەيدى
. ستۋدەنتتەردى وقىتۋ پروتسەسىنە قاتىسادى
. گارۆاردتىڭ وقىتۋشىلار كومانداسىنىڭ ءبىر بولىگى بولادى.
- مەنىڭ ا ق ش-تا نەگىزگى جۇمىسىم، سونىمەن قاتار اعىلشىن مەكتەبىم مەن بلوگىم بار. ءبىراق مۇنداي مۇمكىندىكتەن باس تارتۋ مۇمكىن ەمەس ەدى. گارۆاردتا ساباق بەرۋ - سيرەك مۇمكىندىك، اسىرەسە ءار ساباعى ەرەكشە قويىلىمعا اينالاتىن پروفەسسوردىڭ جانىندا. بۇل مەن ءۇشىن ونىڭ كۋرسىن قايتادان ءوتىپ، ءبىلىمىمدى جاڭارتىپ، ءارى قاراي دامۋعا مۇمكىندىك. ا ق ش-تاعى ەكى ماڭىزدى جۇمىستى، مەكتەبىم مەن بلوگىمدى قالاي قاتار الىپ جۇرەتىنىمە الاڭدايمىن، ءبىراق بار كۇشىمدى سالامىن جانە ۇلكەن جۇمىسقا دايىنمىن. جالپى، بيىل دا ەڭ جاقسى كورەتىن ەكى پروفەسسورىممەن جۇمىسىمدى جالعاستىرىپ جاتقانىما قاتتى قۋانىشتىمىن. وتكەن جىلى ولارمەن قوشتاسقىم كەلمەگەن، ويتكەنى كۇن سايىن ءوسىپ، كوپ نارسەنى ۇيرەنىپ جۇرگەنىمدى سەزىنەتىنمىن. ەندى ولاردىڭ سەنىمىن اقتاپ، لايىقتى ناتيجەلەر كورسەتكىم كەلەدى. دوستار، ءتىپتى ەڭ كەرەمەت ارماندار دا ورىندالادى. ءبىرى ءبىر جىل ەڭبەكتەن كەيىن، ءبىرى بەس جىلدا، ءبىراق ءبارىبىر شىندىققا اينالادى. ەڭ باستىسى - ارماننان باس تارتپاۋ جانە ەڭبەكتەنۋ، - دەپ تۇيىندەدى ول.