ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قازاق قىزى العاش رەت سولتۇستىك بۇعازىن ءجۇزىپ ءوتتى

    ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تۋماسى انەل سىتدىقوۆا يرلانديا مەن شوتلانديا اراسىنداعى سولتۇستىك بۇعازىن ءجۇزىپ وتكەن العاشقى قازاقستاندىق ايەل اتاندى.

    Anel Sytdykova, the first Kazakh woman, to conquer the North Channel
    Photo from her personal archives

    انەلدىڭ ءوزى Instagram الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ءمالىم ەتكەنىندەي، ول اتالمىش بۇعازدى 4-قىركۇيەك كۇنى 16 ساعات 36 مينۋت 19 سەكۋندتا باعىندىردى.

    وتانداسىمىز سولتۇستىك بۇعازىن ءجۇزىپ وتكەن 185 ادامنىڭ قاتارىنا ەندى.

    - ءتورت ادامنىڭ ءبارى دە مارەگە جەتتى. مەنىمەن بىرگە بولعان گەرمانيالىق، وليمپيادا چەمپيونى اندرەاس 8 ساعاتتا ءجۇزىپ ءوتىپ، رەكورد ورناتتى. ال اۋستراليالىق برەندا 11 ساعاتتا مارە سىزىعىن كەستى. تاعى ءبىر اۋستراليالىق دجون 15 ساعاتتا جەتتى، - دەيدى ءا. سىتدىقوۆا.

    Anel Sytdykova, the first Kazakh woman, to conquer the North Channel
    Photo from her personal archives

    ونىڭ ايتۋىنشا، باپكەرى سەرگەي لەنيۆكين ماسكەۋدەن كەلگەن. ول تۇركيالىق دوسىمەن بىرگە قولداۋشى رەتىندە قايىقتا بولعان.

    سولتۇستىك بۇعازى - سۋى سالقىن، اعىسى قاتتى، الەمدەگى ەڭ قيىن مارافوندىق قاشىقتىقتاردىڭ ءبىرى.

    Anel Sytdykova, the first Kazakh woman, to conquer the North Channel
    Photo from her personal archives

    ترياتلوننان قازاقستاننىڭ تۇڭعىش تەمىر حانشايىمى، ءبىرىنشى ايرونمەن (Ironman) جانە ۋلترامەن (Ultraman) انەل سىتدىقوۆا 2019 -جىلى قازاقستاندىقتاردان العاش رەت ايگىلى لا- مانش بۇعازىن (38 ك م) گيدروكوستيۋمسىز ءجۇزىپ وتكەن. ودان كەيىن 2022 -جىلى جازدا ا ق ش- تا مانحەتتەن ارالى اينالاسىندا 20 كوپىردى اينالىپ، 48,5 ك م قاشىقتىقتى باعىندىردى. سودان كەيىن لوس- اندجەلەستە الەمدەگى ەڭ ۇزاق مارافوندىق قاشىقتىقتاردىڭ ءبىرى - كاتالينا بۇعازىن (34 شاقىرىمعا جۋىق) توقتاماستان ءجۇزىپ ءوتتى.

     

    عايساعالي سەيتاق

    الەم
