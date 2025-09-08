قازاق قىزى العاش رەت سولتۇستىك بۇعازىن ءجۇزىپ ءوتتى
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تۋماسى انەل سىتدىقوۆا يرلانديا مەن شوتلانديا اراسىنداعى سولتۇستىك بۇعازىن ءجۇزىپ وتكەن العاشقى قازاقستاندىق ايەل اتاندى.
انەلدىڭ ءوزى Instagram الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ءمالىم ەتكەنىندەي، ول اتالمىش بۇعازدى 4-قىركۇيەك كۇنى 16 ساعات 36 مينۋت 19 سەكۋندتا باعىندىردى.
وتانداسىمىز سولتۇستىك بۇعازىن ءجۇزىپ وتكەن 185 ادامنىڭ قاتارىنا ەندى.
- ءتورت ادامنىڭ ءبارى دە مارەگە جەتتى. مەنىمەن بىرگە بولعان گەرمانيالىق، وليمپيادا چەمپيونى اندرەاس 8 ساعاتتا ءجۇزىپ ءوتىپ، رەكورد ورناتتى. ال اۋستراليالىق برەندا 11 ساعاتتا مارە سىزىعىن كەستى. تاعى ءبىر اۋستراليالىق دجون 15 ساعاتتا جەتتى، - دەيدى ءا. سىتدىقوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، باپكەرى سەرگەي لەنيۆكين ماسكەۋدەن كەلگەن. ول تۇركيالىق دوسىمەن بىرگە قولداۋشى رەتىندە قايىقتا بولعان.
سولتۇستىك بۇعازى - سۋى سالقىن، اعىسى قاتتى، الەمدەگى ەڭ قيىن مارافوندىق قاشىقتىقتاردىڭ ءبىرى.
ترياتلوننان قازاقستاننىڭ تۇڭعىش تەمىر حانشايىمى، ءبىرىنشى ايرونمەن (Ironman) جانە ۋلترامەن (Ultraman) انەل سىتدىقوۆا 2019 -جىلى قازاقستاندىقتاردان العاش رەت ايگىلى لا- مانش بۇعازىن (38 ك م) گيدروكوستيۋمسىز ءجۇزىپ وتكەن. ودان كەيىن 2022 -جىلى جازدا ا ق ش- تا مانحەتتەن ارالى اينالاسىندا 20 كوپىردى اينالىپ، 48,5 ك م قاشىقتىقتى باعىندىردى. سودان كەيىن لوس- اندجەلەستە الەمدەگى ەڭ ۇزاق مارافوندىق قاشىقتىقتاردىڭ ءبىرى - كاتالينا بۇعازىن (34 شاقىرىمعا جۋىق) توقتاماستان ءجۇزىپ ءوتتى.
عايساعالي سەيتاق