چەحيادا 32 ادام ا گەپاتيتىنەن كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - چەحيادا ا گەپاتيتىن جۇقتىرعان 32 ادام كوز جۇمدى. سونداي-اق 3 مىڭنان استام ۆيرۋستى جۇقتىرۋ جاعدايى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى BILD.
دەگەنمەن، ىندەت ءالى شارىقتاۋ شەگىنە جەتكەن جوق.
بيلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، ۆيرۋس كوكتەمدە قاڭعىباستار مەن ناشاقورلار اراسىندا تاراي باستاعانىمەن، اقىرىندا بارلىق الەۋمەتتىك توپتارعا جايىلدى. قازىر ينفەكتسيا روجدەستۆولىق بازارلارعا جەتتى. گەرمانيا شەكاراسىنا جاقىن بوجي دار قالاسىندا بيلىك ءۇش اپتا بۇرىن جەكە گيگيەنالىق ەسكەرتۋ جاسادى.
پراگا جارمەڭكەلەرىندە ساتۋشىلار قولعاپ كيىپ، دۇڭگىرشەكتەرىن ۇنەمى دەزينفەكتسيالايدى. الايدا كەلۋشىلەردىڭ كوپشىلىگى دەزينفەكتسيالاۋ قۇرالدارىن ەلەمەيتىندىكتەن، سىرقات ازايماي تۇر.
چەحيا مەديتسينالىق پالاتاسىنىڭ پرەزيدەنتى ميلان كوۋبەك قازىرگى كەزدەگى ا گەپاتيتى 1979-جىلدان بەرگى ەڭ ءىرى ىندەت ەكەنىن ايتتى.
وسىعان دەيىن ا ق ش-تا گەپاتيت، گەرپەس، COVID-19 جۇقتىرعان زەرتحانالىق مايمىل قاشىپ كەتكەنى تۋرالى جازدىق.