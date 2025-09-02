قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 8-وتىرىسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جانە ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەرى، ق ك پ و ك ساياسي بيۋروسى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ مۇشەسى دين سيۋەسياننىڭ قاتىسۋىمەن قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 8- وتىرىسى باستالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءىس-شاراعا قازاقستان مەن قىتايدىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن بيزنەس قۇرىلىمدارىنىڭ 500 دەن اسا وكىلى، سونىڭ ىشىندە 70 تەن اسا قىتايدىڭ ءىرى كورپوراتسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرى قاتىسىپ وتىر.
بەيجىڭدە قازاقستان-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 8- وتىرىسى وتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.
«سامۇرىق- قازىنا» ا ق مالىمەتىنە سايكەس، الداعى ءىس-شارانىڭ كۇن تارتىبىنە ەنەرگەتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جانە تۇراقتى «جاسىل» ءوسىمدى ىلگەرىلەتۋ، لوگيستيكالىق جانە وندىرىستىك تىزبەكتەردى كەڭەيتۋ كىرەدى.