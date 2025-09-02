ق ز
    08:10, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 8-وتىرىسى باستالدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جانە ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەرى، ق ك پ و ك ساياسي بيۋروسى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ مۇشەسى دين سيۋەسياننىڭ قاتىسۋىمەن قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 8- وتىرىسى باستالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    В Пекине началось 8-е заседание казахстанско-китайского делового совета
    Фото: Акорда

    ءىس-شاراعا قازاقستان مەن قىتايدىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن بيزنەس قۇرىلىمدارىنىڭ 500 دەن اسا وكىلى، سونىڭ ىشىندە 70 تەن اسا قىتايدىڭ ءىرى كورپوراتسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرى قاتىسىپ وتىر.

    Қазақ-қытай іскерлік кеңесінің 8-ші отырысы басталды
    Фото: Ақорда

    بەيجىڭدە قازاقستان-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 8- وتىرىسى وتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

    «سامۇرىق- قازىنا» ا ق مالىمەتىنە سايكەس، الداعى ءىس-شارانىڭ كۇن تارتىبىنە ەنەرگەتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جانە تۇراقتى «جاسىل» ءوسىمدى ىلگەرىلەتۋ، لوگيستيكالىق جانە وندىرىستىك تىزبەكتەردى كەڭەيتۋ كىرەدى.

    Қазақ-қытай іскерлік кеңесінің 8-ші отырысы басталды
    Фото: Ақорда
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
