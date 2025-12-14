قازاق-قىتاي جازۋشىلارى تاريحي كەلىسىم جاساستى
قازاق-قىتاي جازۋشىلارى تاريحي كەلىسىم جاساستى. ەندى ەكى ەلدىڭ قالامگەرلەرى ءوزارا تاجىريبە الماسىپ ورتاق جوبالاردى جۇزەگە اسىرادى.
«بۇل شىعارماشىلىق الماسۋدى دامىتىپ، ادەبيەت پەن مادەنيەت سالاسىنداعى ىنتىماقتى نىعايتۋعا جول اشادى»، - دەيدى قالام ۇستاعان قاۋىم. قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا ءدال مۇنداي كەلىسىم العاش رەت جاسالىپ وتىر. ەندى قوس ەلدىڭ اقىن-جازۋشىلارى ءوزارا شىعارمالارىن اۋدارىپ، جاريالايدى. ادەبي فورۋمدار، پوەزيالىق كەشتەر وتكىزىپ تاجىريبە الماسادى. قۇجاتقا بەيجىڭدە وتكەن «قازاق-قىتاي قالامگەرلەرى» حالىقارالىق ادەبي كونفەرەنتسياسى كەزىندە قول قويىلدى.
رۋحاني بايلانىستى تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان ءىس-شاراعا تانىمال جازۋشىلار، عالىمدار مەن ادەبيەتتانۋشىلار قاتىستى. ولار ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋ تۋرالى پىكىرلەرى مەن ۇسىنىستارىن ورتاعا سالدى. م
ەرەكە قۇلكەنوۆ، قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ باسقارما توراعاسى:
- ەكى ەلدىڭ جازۋشىلارىنىڭ ءبىر-بىرىمەن ارالاسۋىنا تانىسۋىنا، بىلۋىنە، سىيلاپ قۇرمەتتەۋىنە قاجەتتى نارسە عوي. سونىمەن بىرگە جاس اۋدارماشىلاردى دايىنداساق دەگەن ويىمىز بار. ەكى ەلدە. مىنا اۋدارما ماسەلەسىندەگى كوپتەگەن تۇيتكىلدەردى، ماسەلەلەردى شەشۋگە بولادى دەپ ويلايمىن. كونفەرەنتسيا بارىسىندا قازاق پەن قىتايدىڭ جازۋشىلار وداعى ادەبي جۋرنالدار مەن باسپا ۇيىمدارى اراسىنداعى بايلانىستاردى دامىتۋعا ۋاعدالاستى. سونداي-اق ادەبي جوبالار مەن انتولوگيالار شىعارۋ تۋرالى كەلىستى.
ۋ يتسين، قىتاي جازۋشىلار قاۋىمداستىعى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى:
- قىتاي جازۋشىلار قاۋىمداستىعى حالىقارالىق ادەبي الماسۋلارعا ەرەكشە ءمان بەرەدى. ءبىز قازاقستان جازۋشىلار وداعىمەن بىرگە مادەنيەتتەر ديالوگىن تەرەڭدەتۋگە، ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە دايىنبىز. قازاق-قىتاي قاتىناستارىنىڭ «جاڭا التىن وتىز جىلدىعىن» قۇرۋعا تىڭ ادەبي شىعارمالارمەن ۇلەس قوسۋعا بولادى.
جيىن اياسىندا شىعارماشىلىق كەزدەسۋ ءوتتى. اقىندار قازاق-قىتاي تىلدەرىندە ولەڭ وقىپ، ەركىن پىكىر الماستى. دومبىرا شەرتىپ، ءان ايتىلدى. تاراپتار اۋدارما جۇمىستارىن جاڭا دەڭگەيگە شىعارۋعا كەلىستى. سونداي-اق قازاق-قىتاي ادەبيەتىنىڭ شىعارماشىلىق دامۋىن جۇزەگە اسىرۋعا ارنالعان ورتاق رەداكتسيالىق ورتالىق قۇرۋ تۋرالى كەلىسىم جاساستى. اۆتورلارى: رۋسلان باقىتبەكۇلى، ماديار ەرسايىن
