قازاق-قىرعىز دوستىعى: سپورت ءمينيسترى قىرعىز ارىپتەسىنە ساداق سىيلادى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ قىرعىزستانداعى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىرعىزستاندىق ارىپتەسى ۋرمات اسانبايەۆپەن كەزدەسىپ، وعان ساداق سىيلادى.
بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى - باۋىرلاس حالىقتاردى ورتاق تاريحى، ءداستۇرى مەن ۇلتتىق سپورتى ارقىلى جاقىنداستىراتىن ەرەكشە حالىقارالىق دودا. وسى ءدۇبىرلى دودا اياسىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتىنە قاراستى مەملەكەتتىك دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى ۋرمات اسانبايەۆپەن كەزدەسىپ، دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنداعى جۇمىسىمىزدى قورىتىندىلادىق،- دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆو باسشىسى كەزدەسۋدە ۋرمات اسانبايەۆقا قۇرمەت كورسەتىپ، ساداق سىيعا تارتقانىن ايتقان.
- ساداق - كوشپەندىلەردىڭ باي مۇراسى مەن حالقىمىزعا ورتاق ءداستۇردىڭ سيمۆولى. قازاق پەن قىرعىز - تاريحى تامىرلاس، رۋحى ءبىر، سالت-ءداستۇرى ساباقتاس باۋىرلاس حالىقتار. وسىنداي حالىقارالىق جارىستار ەكى ەلدىڭ سپورتشىلارى مەن سپورت سالاسىنىڭ ماماندارىن جاقىنداستىرىپ، دوستىق بايلانىستارىمىزدى ودان ءارى نىعايتا تۇسەدى. قىرعىزستانداعى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى جوعارى دەڭگەيدە ءوتتى. قىرعىز اعايىندارعا قوناقجايلىعى مەن ىستىق ىقىلاسى ءۇشىن العىس ايتامىن،-دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىن جالپىكوماندالىق ەسەپتە ءبىرىنشى ورىنمەن اياقتادى.
بايراقتى دودانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق سپورتشىلار 74 مەدال جەڭىپ الدى. ونىڭ ىشىندە 32 التىن، 20 كۇمىس جانە 22 قولا جۇلدە بار. جالپى كوماندالىق ەسەپتە 30 التىن مەدال يەلەنگەن قىرعىزستان ەكىنشى ورىنعا، جەتى التىن جۇلدەسى بار رەسەي ءۇشىنشى ورىنعا تۇراقتادى.
ەربول مىرزابوسىنوۆ قازاقستاندا ۇلتتىق سپورتتى وليمپيادالىق سپورتپەن تەڭەستىرۋگە باسىمدىق بەرىلەتىنىن ايتتى.