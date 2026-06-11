قازاق كۇيى الەمدىك مۋزىكالىق پلاتفورمالاردا كۇمبىرلەيدى
استانا. KAZINFORM - قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق حالىق اسپاپتار وركەسترىنىڭ رەپەرتۋارىنداعى تۋىندىلار الەمنىڭ جەتەكشى مۋزىكالىق پلاتفورمالارىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وركەستر تاريحىندا العاش رەت قازاق كۇيلەرى حالىقارالىق مۋزىكالىق پلاتفورمالارعا شىعارىلىپ، حالقىمىزدىڭ عاسىرلار قويناۋىنان جەتكەن كۇي ونەرىن جاھان جۇرتشىلىعىنا تانىتا ءتۇستى.
سيفرلىق فورماتتا قازاقتىڭ كورنەكتى كومپوزيتورلارى مەن كۇيشى ونەرپازدارىنىڭ شىعارمالارى ۇسىنىلدى.
- ولاردىڭ قاتارىندا قۇرمانعازى ساعىرباي ۇلىنىڭ، دينا نۇرپەيىسوۆانىڭ، تاتتىمبەتتىڭ، قازانعاپتىڭ، نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ جانە وزگە دە اۆتورلاردىڭ كۇيلەرى بار. سونىمەن قاتار كوپشىلىك ا. جۇبانوۆتىڭ، ە. برۋسيلوۆسكيدىڭ، ك. كۇمىسبەكوۆتىڭ، ت. قاجىعاليەۆتىڭ، ح. تاستانوۆتىڭ، س. بايتەرەكوۆتىڭ، س. شابەلسكيدىڭ، ل. شارگورودسكيدىڭ جانە س. قۇسايىنوۆتىڭ شىعارمالارىن دا تىڭداي الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مۋزىكالىق تۋىندىلار Spotify ،Apple Music ،YouTube Music ،Amazon Music، ياندەكس مۋزىكا جانە باسقا دا تانىمال سيفرلىق پلاتفورمالارىندا ۇسىنىلعان.
وسىدان بۇرىن كۇيشى، كومپوزيتور ايبەك بەكبوسىن كۇي مادەنيەتى مەن بۇگىنگى تىڭدارمان تالعامى تۋرالى اڭگىمەلەدى.