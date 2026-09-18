قازاق كينوسى پاريج تورىندە: فرانسيادا قازاقستان كينوسى كۇندەرى باستالدى
استانا. KAZINFORM - فرانسياداعى قازاقستان مادەنيەتى كۇندەرى اياسىندا پاريجدە قازاقستان كينوسى كۇندەرى باستالدى.
17-19 قىركۇيەك ارالىعىندا فرانسۋز كورەرمەنىنە وتاندىق كينونىڭ كلاسسيكالىق تۋىندىلارى مەن زاماناۋي فيلمدەر ۇسىنىلادى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، كينو كۇندەرى كورنەكتى رەجيسسەر ابدوللا قارساقبايەۆتىڭ «التى جاسار الپامىس» فيلمىمەن باستالدى. رەجيسسەردىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولۋىنا وراي تۋىندىنىڭ 4K فورماتىندا رەستاۆراتسيادان وتكەن نۇسقاسى كورسەتىلدى.
زاماناۋي قازاقستاندىق كينو «Qaitadan» جانە «يگرومانكا» فيلمدەرىمەن تانىستىرىلادى. ەكى تۋىندى دا مەملەكەتتىك قولداۋمەن تۇسىرىلگەن.
فرانسۋز كورەرمەنى قازاقستان كينوسى كۇندەرى اياسىندا وتاندىق كينەماتوگرافيانىڭ ءار جىلدارى تۇسىرىلگەن تۋىندىلارىن تاماشالايدى.
باعدارلامادا قازاق كينوسىنىڭ كلاسسيكالىق تۋىندىلارىمەن قاتار، جاڭا بۋىن اۆتورلارىنىڭ كەيىنگى جىلدارداعى جۇمىستارى دا قامتىلعان.
سونداي-اق باعدارلاما اياسىندا قازاقستاندىق كينەماتوگرافيستەر فران
سۋز كورەرمەنىمەن شىعارماشىلىق كەزدەسۋلەر وتكىزىپ، ەكى ەلدىڭ كينو سالاسىنداعى كاسىبي بايلانىستارى مەن مادەني ديالوگتى دامىتۋ جايىن تالقىلايدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستاندا جىل باسىنان بەرى مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ارقاسىندا بەس كوركەم فيلمنىڭ ءوندىرىسى اياقتالعانىن جازعانبىز. جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 17 كينوجوبانى اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.