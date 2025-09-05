قازاق كينوسى حالىقارالىق كينوفەستيۆالدە ەكى جۇلدە جەڭىپ الدى
قازاقستاندىق «قاجىمۇقان» تاريحي كينوتۋىندىسى سەۋلدە وتكەن حالىقارالىق كينوفەستيۆالدە قوس جۇلدەنى جەڭىپ الدى. فيلم «ەڭ ۇزدىك فيلم» نوميناتسياسى بويىنشا گران-پري، تۋىندىدا ويناعان اكتەر ەربول تولەپبەرگەن «ۇزدىك باستى ءرول» جۇلدەسىن يەلەندى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت مينيسترلى.
فيلم ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعىنىڭ قولداۋىمەن تۇسىرىلگەن.
«قاجىمۇقان» - قازاقتىڭ تۇڭعىش چەمپيونى، اتى اڭىزعا اينالعان بالۋان قاجىمۇقان مۇڭايتپاسوۆتىڭ ءومىر جولىن باياندايتىن تاريحي دراما. تۋىندىدا سپورتشىنىڭ كۇرەس الەمىندەگى جەتىستىكتەرى عانا ەمەس، ونىڭ ۇلت رۋحىن كوتەرۋدەگى ءرولى مەن ادامي بولمىسى كەڭىنەن سۋرەتتەلەدى.
فيلمنىڭ سەناري جۇمىستارى 2012 -جىلى باستالعان. رەجيسسەر قاناعات مۇستافين 10 جىلدان استام ۋاقىت زەرتتەۋ جۇرگىزىپ، ارحيۆ دەرەكتەرى مەن تاريحي مالىمەتتەردى جيناقتاعان. 2020 -جىلى تۇسىرىلىمگە كىرىسكەن. رەجيسسەر فيلم ارقىلى تەك تاريحي دەرەكتەردى كورسەتىپ قانا قويماي، قاجىمۇقاننىڭ رۋحىن، ادامدىق بەينەسىن، ەلگە دەگەن ماحابباتىن جەتكىزگىسى كەلگەنىن ايتادى.
بۇعان دەيىن فيلم يتاليادا وتكەن XXIX حالىقارالىق IPAAF - Apoxiomeno كينوفەستيۆالىندە دە جوعارى باعالانىپ، بىرنەشە ماراپاتقا يە بولعان. سونداي-اق فيلم وتكەن جىلى قازاقستاندا كەڭ كولەمدە پروكاتقا شىقتى جانە قازاق كينوسىنىڭ ونكۇندىگى اياسىندا دا ەل وڭىرلەرىندە كورسەتىلىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، 11- سەۋل حالىقارالىق «WebFEST» 28 ەلمەن ارىپتەستىك ورناتقان. فەستيۆال زاماناۋي ۆەب- كونتەنتتى دامىتۋعا باعىتتالعان جانە بۇكىل الەم بويىنشا ونلاين كورسەتىلىمدەر ۇيىمداستىرادى.
بيىل ءىس-شاراعا 21 نوميناتسيا بويىنشا 160 شىعارما ۇسىنىلدى، ونىڭ ىشىندە 20 سى كورەي، 22 ءسى شەتەل تۋىندىلارى.
ايانا توعانبەك
Egemen.kz