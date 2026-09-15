قازاق-كورەي بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق قورى قۇرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى KIND كورپوراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى جانە باس ديرەكتورى كيم بوك حۆاندى قابىلدادى، دەپ جازدى اقوردا.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيانىڭ شەتەلدىك ينفراقۇرىلىم جانە قالا قۇرىلىسى جوبالارىن دامىتۋ كورپوراتسياسى (KIND) قازاق-كورەي ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىعىن ىلگەرىلەتۋدە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىنا توقتالدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىز ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوكولىك جولىن سالۋعا ۇلەس قوسقان كورپوراتسيامەن ىقپالداستىقتى جالعاستىرۋعا مۇددەلى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا KIND كورپوراتسياسىنىڭ الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا قاتىسۋ پەرسپەكتيۆاسىنا باسا نازار اۋدارىلدى.
پرەزيدەنت جوبانىڭ الەۋەتى زور ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، كورەي تاراپى جاڭا شاھارداعى ينفراقۇرىلىمدىق جانە ينۆەستيتسيالىق باستامالارعا بەلسەندى اتسالىساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى كورپوراتسيانى قازاقستانداعى الەۋمەتتىك جانە كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋ ىسىنە قاتىسۋعا شاقىردى.
كيم بوك حۆان قازاقستان ەۋرازيانىڭ ماڭىزدى كولىك-لوگيستيكا تورابى رەتىندە ايرىقشا ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتىپ، ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعىنا نىعايتۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كيم بوك حۆان قازاق-كورەي بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق قورىن قۇرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. اتالعان قور ەلىمىزدەگى ينفراقۇرىلىم جانە ەنەرگەتيكا جوبالارىنا كورەي كاپيتالى مەن تەحنولوگياسىن تارتاتىن ءتيىمدى تەتىك بولماق.
سونىمەن قاتار كەزدەسۋدە كورپوراتسيانىڭ كولىك-لوگيستيكا جۇيەسىن جاڭعىرتۋعا، سونىڭ ىشىندە اقتاۋ، قۇرىق پورتتارىن دامىتۋ، وڭىرلىك اۋەجايلاردى سالۋ مەن جاڭارتۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا Caspian Group جانە KIND اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم، Alatau City Authority مەن KIND اراسىنداعى Alatau Smart City جوباسىنىڭ باس جوسپارىن ازىرلەۋ تۋرالى كەلىسىم، Qazaqstan Investment Corporation مەن KIND اراسىنداعى ستراتەگيالىق كەلىسىم سەكىلدى قۇجاتتارمەن الماسۋ ءراسىمى ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت Hanwha Group كومپانياسىنا قازاقستاندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدى ۇسىندى.