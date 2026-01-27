قازاق كۇرەسىنەن «قازاقستان بارىسى» نەگە ەلدى بۇرىنعىداي ەلىكتىرمەيدى؟
استانا. قازاقپارات - «قازاقستان بارىسى» - تەك سپورتتىق جارىس ەمەس، ۇلتتىق رۋحتىڭ سيمۆولىنا اينالعان جوبا. بۇل تۋرنير ميلليونداعان كورەرمەندى ەكرانعا تەلمىرتىپ، بالۋاندىق ونەردىڭ بەدەلىن جاڭا دەڭگەيگە شىعاردى.
الايدا وسىدان 14 جىل بۇرىن باستاۋ العان «قازاقستان بارىسى» العاشقى ميسسياسىن تولىق ورىنداي الدى ما؟ ءتول ونەردى ناسيحاتتاعان ءتۋرنيردىڭ تانىمالدىعى سوڭعى جىلدارى باسەڭسىپ قالمادى ما؟
رۋحتى اسقاقتاتاتىن، دەلەبەنى قوزدىراتىن «قازاقستان بارىسى» ەسەي جەڭىس ۇلى ءۇشىن دە ەرەكشە جوبا. سەبەبى ول بۇل دودانى سپورت كوممەنتاتورى رەتىندە 11 جىل بويى تۇراقتى جۇرگىزىپ كەلەدى.
«قازاقستان بارىسى» جوباسى قازاق كۇرەسىندەگى ءبىراز وزگەرىستىڭ باسى بولدى. سولاردىڭ ءبىرى، ءتول سپورتىمىزعا ارنالعان شاعىن ۇيىمداردىڭ فەدەراتسيا بولىپ بىرىگۋى بولدى. «قازاقستان بارىسى» قازاق كۇرەسىن دامىتۋ قورى» اتتى قوعامدىق قوردىڭ دا اشىلۋى وڭ ناتيجەگە باستاۋ بولا الدى. ۋاقىت وتە كەلە جوبانىڭ اۋقىمى ءوسىپ، «الەم بارىسى»، «اسكەر بارىسى» اتتى بالۋاندار بەلدەسەتىن بايگەلەر قوسىلدى. ءتىپتى قازىر جابىق عيماراتتار ىشىندە وتەتىن ازيا ويىندارىنىڭ قاتارىنا قوسىلدى. بۇل قازاق كۇرەسىنىڭ الەمگە تانىلۋ اۋقىمى كەڭەيىپ كەلە جاتىر دەگەن ءسوز، - دەيدى ەسەي جەڭىس ۇلى.
سىن ساعاتتا ءوز مىقتىلىعىن دالەلدەپ، قارسىلاسىن جىعۋعا بارىنشا تىرىساتىن ءار بالۋان بوز كىلەمدەگى سايىستان سوڭ تانىمالدىققا يە بولىپ، جانكۇيەرلەر قوشەمەتىنە بولەنەرى انىق. «ءبىراق سوڭعى جىلدارى العاشقى كەزدەگىدەي جاناشىرلىق پەن كورەرمەن ىقىلاسى جەتپەي جاتىر»، - دەيدى ەسەي مىرزا:
العاشقى ۋاقىتتاردا حالىقتىڭ ىقىلاسى وتە جاقسى بولدى. زال تولىپ، بالۋاندارعا كەرەمەت قولداۋ كورسەتىلەتىن. ال قازىر قولداۋ قاتتى بايقالمايدى. تەلەديداردان قانشالىقتى تاماشالايتىنىن بىلمەيمىن، ءبىراق العاشقى جالىن باسىلىپ قالعانى سەزىلەدى.
جاس ۇرپاقتى قازاق كۇرەسىنە قىزىقتىرۋدىڭ جارناماسى جەتكىلىكسىز بولعاننان با، الدە ارنايى قادامدارى تولىق باسىلماعاننان با، بالۋانداردىڭ وسى جىلعى بايراقتى بايگەسىن تاماشالاۋعا كەلگەندەرىڭ دە كوبى ورتا جاستان اسقانى بايقالدى. كۇرەستەن حالىقارالىق دەڭگەيدەگى تورەشى، ءارى باپكەر شىڭعىس تۇرسىنوۆ «قازاقستان بارىسىنىڭ» قازىرگى دەڭگەيى تۋرالى بىلاي دەدى:
كۇرەسپەن اينالىسىپ جۇرگەنىمە 40 جىلداي ۋاقىت بولدى. بۇل جوبانىڭ باسى-قاسىندا قۇرىلعاننان بەرى ءجۇرمىز. ءوزىمنىڭ ۇلىم مۇحيت تۇرسىنوۆ 2014-جىلعى «قازاقستان بارىسى»، شاكىرتىم ايبەك نۇعىماروۆ 2013، 2015-جىلدارى جەڭىمپاز بولدى. باستاپقى بەس جىلدا قازاق حالقىنىڭ قولداۋى جاقسى بولىپ، بارلىعى جاقسى كوردى. وڭىرلەردەن جانكۇيەرلەر اعىلىپ كەلىپ جاتتى. قازىر ونداي قوشەمەت جوق دەسە دە بولادى. تەك ءبىز سياقتى باپكەرلەر، سپورتتىڭ اينالاسىندا جۇرگەن ادامدار عانا كەلەدى.
باپكەردىڭ ايتۋىنشا، ءدۇبىرلى دوداعا قاتىساتىن سپورتشىلاردىڭ دەڭگەيى وسۋدە. وعان چەمپيوندارعا ءوز اتاقتارىن قورعاپ قالۋ قيىنعا سوعىپ جاتقانى دالەل.
ارمان شورايەۆ بالۋاندار دوداسىنىڭ وتكەنى مەن بۇگىنىن جاقسى بىلەدى. سەبەبى ول جوبانىڭ العاشقى جەتەكشىلەرىنىڭ ءبىرى بولعان ەدى.
ءوزىم بۇل ءىستىڭ باسىنان كەتكەنىمە 6 جىلدان استى. جوبانىڭ جارناماسى جەتكىلىكسىز بولعاندىقتان دا جاستار اراسىندا بۇرىنعىداي دارىپتەلمەي جاتقانى راس. العاشقى قارقىن قازىر سەزىلمەسە دە، جىلدا وسىنى ۇيىمداستىرىپ جۇرگەن جانداردىڭ ەڭبەگىنە راقمەت، - دەپ پىكىرىن ءبىلدىردى.
بوز كىلەمدە كۇش سىناسقان بالۋانداردىڭ ىشىندە جەڭىس «نايمان» لاقاپ اتىمەن تانىلعان مارات بايقامىروۆقا بۇيىردى. بۇعان دەيىن «اسكەر بارىسى» اتانعان ول قارسىلاسىن اقتىق بەلدەسۋدىڭ ەكىنشى مينۋتىندا جىقتى.
ال بىلتىر «قازاقستان بارىسى» اتانعان ەراسىل قاجىبايەۆ بيىل كۇمىس بەلبەۋدى مىسە تۇتتى. قولا جۇلدە دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىنىنىڭ چەمپيونى نۇرداۋلەت جارلىعاپوۆقا بۇيىردى. جالپى جۇلدە قورى 27 ميلليون تەڭگەنى قۇرادى.
«قازاقستان بارىسى» جوباسىنىڭ العاشقى ماقساتى قازاق كۇرەسىن دامىتۋ جانە جاس ۇرپاققا دارىپتەۋ بولدى. بۇل دودا قازىر قازاق كۇرەسىنىڭ بەدەلىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، ءتول سپورتىمىزدىڭ الەمدىك ارەنادا تانىلۋىنا ۇلكەن سەرپىن بەرۋدە. الايدا «قازاقستان بارىسى» تەك بوز كىلەمدەگى بەلدەسۋ ەمەس، رۋحاني ازىق ەكەنىن ۇمىتپاۋ قاجەت. ۇلتتىق سپورتىمىزدىڭ تاعدىرى تەك بالۋانداردىڭ قولىندا ەمەس، حالىقتىڭ نازارىندا، سپورتقا شىن جاناشىر جاس بۋىننىڭ كوبەيۋىندە.
اۆتورى: جانسايا نۇرعالي قىزى