قازاق كۇرەسىنەن الەم چەمپيوناتىندا اسكەري قىزمەتشىلەرى 4 التىن مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىندا ءتورت سالماق دارەجەسىندە قازاق كۇرەسىنەن CISM I الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىن سالتاناتتى ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى.
ماراپاتتاۋ راسىمىنە قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين، «قارۋلى كۇشتەردىڭ ارداگەرلەرى» ر ق ب ورتالىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى حالىق قاھارمانى، ارميا گەنەرالى مۇحتار التىنبايەۆ، CISM پرەزيدەنتى، برازيليا ارمياسىنىڭ پولكوۆنيگى روليم فيلو نيلتون گومەس، CISM شتاب-پاتەرىنىڭ رەسمي وكىلى، يراندىق پولكوۆنيك رەزا باكاري جانە سامبودان قازاق ك س ر ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى، سپورت ارداگەرى ديحانباي بيتكوزوۆ قاتىستى.
Qazaqstan جەڭىلاتلەتيكالىق كەشەنىندە ءوتىپ جاتقان قازاق كۇرەسىنەن الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى جارىس كۇنىندە ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىندا ءتورت سالماقتا جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەر انىقتالدى.
ەرلەر اراسىندا قازاق بالۋاندارى بەكجان تولەپوۆ (55 كەلى)، ساعىندىق ءاشىم (66 كەلى)، رەسەيلىك بالۋاندار گلەب گولوۆ (82 كەلى) جانە ۆلاديمير دوسياك (100 كەلى) چەمپيون اتاندى.
تارتىستى كۇرەستىڭ كۇمىس جۇلدەلەرىن كيمال وبولبەكوۆ (قىرعىزستان، 55 كەلى)، ارتەم شتۋربابين (وزبەكستان، 66 كەلى)، نۇرداۋلەت باقتىباي ۇلى (قازاقستان، 82 كەلى) جانە جاحونگير ماماتراحيموۆ (وزبەكستان، 100 كەلى) ولجالادى.
قولا مەدال 55 كەلى سالماق دارەجەسىندە بالۋاندار حۋرشيدبەك چوريەۆ (وزبەكستان) پەن رياحي ابولفازىلعا (يران)، 66 كەلى سالماقتا پولادي حاسان (قىتاي) مەن ساينيم تالافقا (يران)، 82 كەلى سالماقتا احمادزادە مەرساد پەن ۆياچەسلاۆ پلامادەالۋعا (مولدوۆا)، 100 كەلى سالماقتا ايبەك ىزتىلەۋوۆ (قازاقستان) پەن رەزە ازيزيگە (يران) بۇيىردى.
ايەلدەر اراسىندا التىن مەدالدى قازاقستاندىق ايجان جىلقىبايەۆا (48 كەلى) مەن راۋزا نۇرماحاممەتوۆا (56 كەلى)، داريا كۋزميچيەۆا (رەسەي، 65 كەلى) جانە شاحنوزا بوزوروۆا (وزبەكستان، 77 كەلى) ەنشىلەدى.
كۇمىس جۇلدەنى وزبەكستاننان كەلگەن سپورتشىلار مۇحاببات ياكۋبوۆا (48 كەلى)، نوزيگۇل حولميرزايەۆا (56 كەلى)، قازاقستاندىقتار زارينا ساريپوۆا (65 كەلى) جانە زامزاگۇل فايزوللانوۆا (77 كەلى) الدى.
تۇعىردىڭ ءۇشىنشى ساتىسىنا 48 كەلى سالماق دارەجەسىندە قىرعىزستاندىق اليمان ابدراشيتوۆا مەن رەيسەيلىك مارتا تيموشەنكو، 56 كەلى سالماقتا قىرعىز بالۋانى سابينا جاانبەكوۆا مەن تاعى ءبىر رەسەيلىك اننا حاريتونوۆا، 65 كەلى سالماقتا وزبەكستاندىق ماليكاحون كاحاروۆا مەن قىرعىزستاندىق جانار جولدوشيەۆا، ال 77 كەلىدە رەسەيلىك يرينا گروموۆا مەن قىرعىزستان ەلىنىڭ ەندى ءبىر وكىلى سانيەت تالايبەكوۆا كوتەرىلدى.
جەكپە-جەك بۇگىن دە جالعاسادى. بوز كىلەمدە قالعان سالماقتاعى ەرلەر (60 كەلى، 74 كەلى، 90 كەلى جانە 100 كەلىدەن جوعارى)، ايەلدەر (52 كەلى، 60 كەلى، 70 كەلى جانە 77 كەلىدەن جوعارى) شىعادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، جارىسقا الەمنىڭ 25 ەلىنەن 150 دەن اسا سپورتشى قاتىسىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن ايەلدەر كۇرەسىنەن جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنا كىمدەر باراتىنىن جازعان ەدىك.