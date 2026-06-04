قازاق جاستارى فۋتبولدان پورتۋگاليامەن تەڭ ءتۇستى
استانا. قازاقپارت - قازاق جاستارى پورتۋگاليامەن تەڭ ءتۇسىپ، سەنساتسيالىق ناتيجە تىركەدى. گرەكيانىڭ سالونيكي قالاسىندا فۋتبولدان 19 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىنداعى ەۋروپا چەمپيوناتىنا ىرىكتەۋى ءوتىپ جاتىر.
قازاقستان قۇراماسى پورتۋگاليا، سەربيا جانە گرەكيا سياقتى ەلدەرمەن ءبىر توپقا ءتۇستى. ءبىزدىڭ جىگىتتەر ءا دەگەننەن پورتۋگاليا قۇراماسىنا قارسى وينادى. قوس تاراپ تا اسا ساق تاكتيكامەن ونەر كورسەتتى.
ەسەپ تەك 81-مينۋتتا اشىلدى. پورتۋگاليا ساپىنداعى فەررەيرا مەرگەندىگىمەن كوزگە ءتۇستى. ارتىنشا بىرەر مينۋتتان كەيىن الديار نۇرعالي ەسەپتى تەڭەستىردى. قورىتىندى ناتيجە 1:1. وسىلايشا، قازاقستان قۇراماسى ماڭىزدى ءبىر ۇپايعا قول جەتكىزدى. سونىڭ ارقاسىندا قازىر ءوز توبىمىزدىڭ ءۇشىنشى ساتىسىندا تۇرمىز. ەندى ۇلتتىق قۇراما 6-ماۋسىمدا سەربيا كومانداسىمەن، 9-ماۋسىمدا گرەكيا كومانداسىمەن كەزدەسەدى.