قازاق جانە ازەربايجان تىلدەرى - ChatGPT دە ەڭ تەز دامىپ كەلە جاتقان تىلدەر
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى OpenAI قارجى ديرەكتورى سارا فرايار All-In with Chamath, Jason, Sacks Friedberg پودكاستىندا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كومپانيانىڭ ەكونوميكالىق زەرتتەۋ توبى ChatGPT قولدانۋ بويىنشا ەڭ جىلدام دامىپ كەلە جاتقان كونتينەنتتەر افريكا ەلدەرى ەكەنىن، ال تىلدەر اراسىندا ازەربايجان جانە قازاق تىلدەرى كوش باستاپ تۇرعانىن تىركەدى.
بۇعان دەيىن OpenAI قازاقستاننىڭ ءبىلىم جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكت ەنگىزۋگە اتسالىساتىنىن جازعان بولاتىنبىز.
ايتا كەتەرلىگى، قازاقستان OpenAI كومپانياسى ChatGPT Edu ءبىلىم بەرۋ باستاماسىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن تاڭداپ العان الەمدەگى العاشقى التى ەلدىڭ قاتارىنا كىردى. جوبا وقىتۋشىلارعا وقۋ، زەرتتەۋ جانە ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ زاماناۋي قۇرالدارىنا قولجەتىمدىلىك ۇسىنۋعا باعىتتالعان.
OpenAI مالىمەتتەرى بويىنشا، قازاقستان جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ دەڭگەيى جوعارى ەلدەردىڭ قاتارىنا كىرەدى. ChatGPT ءدى ەڭ بەلسەندى پايدالانۋشىلار -18 بەن 34 جاس ارالىعىنداعى جاستار. قازاقستاندىقتار جاساندى ينتەللەكتىنى كوبىنەسە اقپارات ىزدەۋ، پراكتيكالىق ۇسىنىستار الۋ، ماتىندەر جازۋ جانە ولاردى وڭدەۋ ءۇشىن قولدانادى.