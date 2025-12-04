ق ز
    قازاق فۋتبولىنىڭ جاۋھارى داستان ساتپايەۆ الەمنىڭ الپاۋىتتارىن تاڭعالدىرا باستادى

    استانا. KAZINFORM – الەمگە تانىمال فۋتبول ينسايدەرى ءارى جۋرناليست فابريتسيو رومانو قازاق فۋتبولشىسى داستان ساتپايەۆتىڭ لوندوننىڭ «چەلسي» كلۋبىنا ترانسفەرىنە قاتىستى پىكىر ايتتى، دەپ حابارلايدى Sportinside.kz.

    Второй удар по «Кайрату»: Ларссон забил с пенальти
    Фото: Видеодан скрин

    26,5 ميلليوننان استام جازىلۋشىسى بار رومانو X (بۇرىنعى Twitter) جەلىسىندە ارنايى جازبا جاريالاعان.

    «داستان ساتپايەۆ - چەمپيوندار ليگاسى ماتچىندا گول سوققان العاشقى قازاق ويىنشىسى. ول بولاشاققا باعىتتالعان كەلىسىمشارتقا قول قويىپ، «چەلسيدىڭ» كەلەسى جاۋھارى اتاندى»، - دەپ جازدى ينسايدەر.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قايرات» كلۋبىنىڭ شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ تاريحقا ەنگەن بولاتىن: ول نەگىزگى كەزەڭدە چەمپيوندار ليگاسىندا گول سوققان تۇڭعىش قازاق فۋتبولشىسى اتاندى.

