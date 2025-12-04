22:55, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قازاق فۋتبولىنىڭ جاۋھارى داستان ساتپايەۆ الەمنىڭ الپاۋىتتارىن تاڭعالدىرا باستادى
استانا. KAZINFORM – الەمگە تانىمال فۋتبول ينسايدەرى ءارى جۋرناليست فابريتسيو رومانو قازاق فۋتبولشىسى داستان ساتپايەۆتىڭ لوندوننىڭ «چەلسي» كلۋبىنا ترانسفەرىنە قاتىستى پىكىر ايتتى، دەپ حابارلايدى Sportinside.kz.
26,5 ميلليوننان استام جازىلۋشىسى بار رومانو X (بۇرىنعى Twitter) جەلىسىندە ارنايى جازبا جاريالاعان.
«داستان ساتپايەۆ - چەمپيوندار ليگاسى ماتچىندا گول سوققان العاشقى قازاق ويىنشىسى. ول بولاشاققا باعىتتالعان كەلىسىمشارتقا قول قويىپ، «چەلسيدىڭ» كەلەسى جاۋھارى اتاندى»، - دەپ جازدى ينسايدەر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قايرات» كلۋبىنىڭ شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ تاريحقا ەنگەن بولاتىن: ول نەگىزگى كەزەڭدە چەمپيوندار ليگاسىندا گول سوققان تۇڭعىش قازاق فۋتبولشىسى اتاندى.