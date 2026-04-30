قازاق ءتىلىن ۇيرەنگىڭ كەلسە «اباي جولىن» وقى - وزگە ۇلت وكىلى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان – 130 دان استام ۇلت پەن ۇلىس تاتۋ-ءتاتتى ءومىر ءسۇرىپ جاتقان ورتاق شاڭىراق. وسىنداي الۋان ءتۇرلى قوعامدا ەلدى ۇيىستىراتىن ەڭ باستى قۇندىلىقتىڭ ءبىرى - ءتىل.
سوڭعى جىلدارى قازاق تىلىندە ەركىن سويلەيتىن ءتۇرلى ەتنوس وكىلدەرىنىڭ سانى ايتارلىقتاي ارتىپ كەلەدى.
«قاي جەردىڭ نانىن جەيسىڭ، سۋىن ىشەسىڭ - سول سەنىڭ ەلىڭ»
قوعامداعى بىرلىكتىڭ باستى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى - ورتاق ءتىل. قازاقستاندا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ ءرولى جىلدان-جىلعا ارتىپ كەلەدى. قازاق ءتىلىن ەركىن مەڭگەرگەن وزگە ۇلت وكىلدەرى دە بۇل ءۇردىستىڭ ايقىن دالەلى.
سولاردىڭ ءبىرى - نارگيزام ماحمۋدوۆا. ول بالا كەزىنەن ءوز بولاشاعىن قازاق تىلىمەن بايلانىستىرعان.
الماتى وبلىسى ۇيعىر اۋدانى اۆات اۋىلىندا تۋىپ-ءوستىم. باسىندا ۇيعىر مەكتەبىنە باردىم. ءبىراق كەيىن قازاق ءتىلىن تەرەڭ مەڭگەرگىم كەلىپ، اتا-اناما ايتپاي قازاق سىنىبىنا اۋىسىپ الدىم. ول كەزدە نەبارى 10 جاستا ەدىم. اكەم بۇل تۋرالى مەكتەپ جينالىسىنان كەيىن عانا بىلگەندە، سەبەبىن سۇرادى. مەن بولاشاعىم ءۇشىن قازاق ءتىلىن جەتىك ءبىلۋىم كەرەك ەكەنىن ايتتىم، - دەيدى نارگيزام ماحمۋدوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، وتباسىندا ەكى ءتىل تەڭ قولدانىلادى.
اكەم بىزگە ءاردايىم «قاي جەردىڭ نانىن جەيسىڭ، سۋىن ىشەسىڭ - سول سەنىڭ ەلىڭ. سول ەلدىڭ ءتىلىن قۇرمەتتە، سول تىلدە سويلە. قاجەت بولسا، سول وتانىڭ ءۇشىن قانىڭدى بەر» دەپ ايتىپ وتىراتىن، - دەيدى ول.
قازاق ادەبيەتىنە دەگەن قىزىعۋشىلىعى دا ەرەكشە.
مەن «اباي جولى» رومانىن 38 رەت وقىدىم. ءار وقىعان سايىن جاڭا قىرىن اشاسىڭ. قازاق ءتىلىن ۇيرەنگىسى كەلەتىندەرگە وسى كىتاپتى مىندەتتى تۇردە وقۋعا كەڭەس بەرەمىن، - دەيدى نارگيزام.
قازاق ءتىلىنىڭ ءرولى ارتىپ كەلەدى
مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ قولدانىلۋ اياسى كەڭەيگەنىمەن، قوعامدا ءالى دە نازار اۋداراتىن تۇستار بار. بۇل تۋرالى سەنات دەپۋتاتى اليشەر ساتۆالديەۆ ايتتى.
كەيبىر شەنەۋنىكتەر قازاقشا قويىلعان سۇراققا جاۋاپتى قازاقشا باستاپ، كەيىن ورىسشا جالعاستىرىپ جاتادى. بۇل - ۇيات جاعداي. تىلدىك كوممۋنيكاتسيادا مۇنداي الشاقتىق بولماۋى كەرەك، - دەيدى سەناتور اليشەر ساتۆالديەۆ.
سونىمەن قاتار ول مەملەكەتتىك قىزمەتتە قازاق ءتىلىن مەڭگەرۋگە دەگەن تالپىنىس بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سەناتتا دا، ودان تىس جەردە دە قازاق ءتىلىن وقىپ جۇرگەن ارىپتەستەرىم بار. ءوزارا قازاقشا سويلەسۋگە تىرىسامىز. ءتىپتى ورىسشا سۇراق قويساڭ دا، قازاقشا جاۋاپ بەرۋگە داعدىلانىپ جاتىرمىز، - دەيدى ول.
سوڭعى جىلدارى قازاق ءتىلىنىڭ قوعامداعى ماڭىزى ايتارلىقتاي ارتقان. بۇل وزگەرىس ستاتيستيكادان دا بايقالادى.
تاۋەلسىزدىكتىڭ العاشقى جىلدارى قازاق ءتىلىنىڭ قولدانىس اياسى شامامەن 20 پايىز بولسا، بۇگىندە بۇل كورسەتكىش 80 پايىزعا جەتتى. بۇل - ءتىلدىڭ قوعامداعى نەگىزگى كوممۋنيكاتسيا قۇرالىنا اينالىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى، - دەيدى سەناتور.
ونىڭ ايتۋىنشا، كوپۇلتتى قوعامدا ورتاق ءتىلدىڭ قالىپتاسۋى تابيعي ۇدەرىس.
قاراپايىم قوعامدىق كولىكتە جۇرسەڭىز دە، باسقا ەتنوس وكىلدەرىنىڭ قازاقشا سويلەپ جاتقانىن بايقايسىز. بۇل - قازاق ءتىلىنىڭ كۇندەلىكتى ومىرگە ەنىپ جاتقانىن كورسەتەدى، - دەيدى اليشەر ساتۆالديەۆ.
