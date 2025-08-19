09:25, 19 - تامىز 2025 | GMT +5
قازاق ءتىلىن تولىق ۇيرەنگىم كەلەدى: كىشكەنتاي ورىس قىزىنىڭ جاۋابى كوپشىلىكتى قۋانتتى
كوشەدە وتكەن ساۋالناما كەزىندە كىشكەنتاي ورىس قىزىنىڭ جاۋابى كوپشىلىكتى ءتانتى ەتتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
وعان «سەنىڭ ارمانىڭ قانداي؟» دەگەن سۇراق قويىلعاندا، قىز بالا: «قازاق ءتىلىن %100 ۇيرەنۋ» دەپ جاۋاپ بەرگەن.
بەلگىلى بولعانداي، ول قازىردىڭ وزىندە قازاق ءتىلىن جاقسى مەڭگەرىپ ءجۇر. ءتىپتى بەينەجازبادا قازاقشا ءان دە شىرقاعان.
جەلى قولدانۋشىلارى ونىڭ زەرەكتىگى مەن ىقىلاسىنا ريزا بولىپ، جىلى پىكىر قالدىردى:
«ءتىل-كوزدەن امان بولسىن! ۇلكەن ازاماتشا بولادى»، «اتا- اناسى دۇرىس تاربيە بەرگەن»، «ءتاتتى سارى قىز امان بولسىن»، - دەپ جازدى ولار.