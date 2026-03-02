قازاق ءتىلى مەنىڭ جولىمدى اشتى - الەكسەي لودوچنيكوۆ
الماتى. KAZINFORM - قازاق ءتىلى الەكسەي لودوچنيكوۆكە ۇلكەن مۇمكىندىك سىيلاعان. بۇل تۋرالى بلوگەر El.kids YouTube ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
ول قازاق ءتىلىن بالا كۇنىندە ۇيرەنگەن.
قازاق ءتىلى ۇنايدى. ءبىراق ونى ۇيرەنۋ مەنىڭ تاڭداۋىم بولدى دەپ ايتا المايمىن. بالا كەزىمنەن ۇستازدارىم ۇيرەتتى. ول كەزدە قاي تىلدە سويلەپ ءجۇرمىن، نەگە قازاق ءتىلىن ۇيرەنىپ ءجۇرمىن دەپ ويلانبادىم، - دەيدى ول.
بلوگەر قازاق ءتىلىن بىلگەنىنە ەشقاشان وكىنبەگەن. كەرىسىنشە، ءدال وسى ءتىلدىڭ ارقاسىندا ومىرىندە كوپتەگەن مۇمكىندىككە يە بولعانىن ايتادى.
ءبارى قازاق ءتىلىنىڭ ارقاسى عوي. قازاق ءتىلى مەنىڭ جولىمدى اشتى، - دەدى الەكسەي لودوچنيكوۆ.
ول دوستارىنا، وزگە ۇلت وكىلدەرىنە قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋگە ۇنەمى كەڭەس بەرەتىنىن جەتكىزدى. سەبەبى، ونىڭ سوزىنشە، مەملەكەتتىك ءتىل قازاقستاندا جوعارى باعالانادى.
الەكسەيدىڭ سوزىنشە، بالا كەزىندە قازاقشا سويلەگەندە وعان ادامدار ەرەكشە تاڭعالاتىن بولعان. ۋاقىت وتە بۇل كوزقاراس وزگەرەدى دەپ ويلاعانىمەن، ارادا 20 جىل وتسە دە جاعداي سول قالپى.
قازاقتار ورىسشا سويلەسە ەشكىم تاڭعالمايدى. ال ورىس قازاقشا سويلەسە، ءبارى ءالى كۇنگە دەيىن تاڭىرقايدى، - دەيدى ول.
دەگەنمەن بلوگەر ءتىل ماسەلەسىندە قىسىم كورسەتۋگە قارسى ەكەنىن دە جاسىرمادى.
«قازاقستاندا تۇرىپ جاتىرسىڭدار، قازاق ءتىلىن بىلۋگە مىندەتتىسىڭدەر» دەگەن تالاپپەن كەلىسپەيتىنىن ايتتى. سەبەبى، ونىڭ پىكىرىنشە، الدىمەن ءار ادام ءوز انا ءتىلىن ءبىلۋى ءتيىس.
مەن ءوز انا ءتىلىمدى بىلەمىن. ال قازىر كوبىنە قازاق تىلىندە سويلەيمىن، - دەدى الەكسەي لودوچنيكوۆ.