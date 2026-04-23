قازاق ءداستۇرىن ويىن ارقىلى تانىتقان وقۋشى فينالعا جولداما الدى
استانا. KAZINFORM - اقتاۋلىق وقۋشى ەسبول ازان قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق سالت-داستۇرلەرىن ناسيحاتتايتىن «SARDAR» اتتى 3D بەينەويىن ازىرلەپ، 830 قاتىسۋشى ب ا ق سىناعان ۇلتتىق AI-جوبالار بايقاۋىنىڭ فينالىنا جولداما الدى.
جاس IT مامانى بۇل تۋرالى «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ «Bugin Live» باعدارلاماسىندا ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ويىننىڭ نەگىزگى سيۋجەتى قازاقتىڭ باي مادەنيەتى مەن تاريحىن تانىستىرۋعا باعىتتالعان. جوبا قازىرگى جاس بۋىننىڭ بويىندا پاتريوتتىق سەزىمدى قالىپتاستىرىپ، ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋدى كوزدەيدى.
- مەنىڭ ويىمشا، وتە ءتيىمدى. قازىرگى تاڭدا مەن ءوزىمنىڭ ۇيدەگى ىنىمنەن دە، باسقا بالالاردان دا بايقاپ ءجۇرمىن: ولار ويىنعا قىزىعىپ ويناي وتىرىپ، قازاقتىڭ مادەنيەتىن دە ۇيرەنە الادى، - دەدى ەسبول.
سونداي-اق ول جوبانىڭ بالالارعا ارنالعان نۇسقاسى ازىرلەنىپ، ال بولاشاقتا ەرەسەكتەرگە ارنالعان كەڭەيتىلگەن نۇسقاسىن شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، كوكتەممەن بىرگە كەلەتىن ناۋرىز - جاڭارۋ مەن بىرلىكتىڭ سيمۆولى. سوڭعى جىلدارى مەرەكە تەك ءبىر كۇنمەن شەكتەلمەي، ونكۇندىك فورماتتا اتالىپ كەلەدى.