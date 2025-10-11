قازاق عالىمى الەمدە تەڭدەسى جوق سەنسورلىق قۇرىلعى جاساپ شىعاردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق عالىم وزدىگىنەن ەنەرگيا جينايتىن ۇلتاراق جاساپ شىعاردى. اقىلدى سەنسورلار ادامنىڭ قوزعالىسىن باقىلاپ، دەنساۋلىق جاعدايى جايىندا اقپار بەرىپ وتىرادى.
Mirai Tech جوباسى تۋرالى NU اسسيستەنت پروفەسسورى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا بەرگەن سۇحباتىندا ايتىپ بەردى.
- PhD ديسسەرتاتسيامدى ليتي- يوندى باتارەيا تاقىرىبىندا قورعادىم. بالا كەزىمنەن عىلىمي فانتاستيكا جانرىنداعى ادەبي شىعارمالاردى كوپ وقيتىنمىن. سول شىعارمالار مەنى شابىتتاندىردى. «نەگە وزدىگىنەن قۋاتتالاتىن تەحنولوگيا جاساماسقا؟!» دەگەن يدەيا سول كەزدەن باستاپ تۋىندادى. وسى ويمەن كوپتەگەن ماتەريالدى ىزدەنىپ، ناتيجەسىندە تريبوەلەكترلىك نانوگەنەراتور دەگەن تەحنولوگيانى زەرتتەي باستادىم. بۇل باعىتتا بىرنەشە جىل بويى زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدىم، - دەيدى گۇلنۇر كاليمۋلدينا.
جوبا اۆتورى جاڭا تەحنولوگيانى نارىققا دا شىعارىپ ۇلگەرگەن.
- قازىرگى تاڭدا وسى تەحنولوگيانى نارىققا شىعارىپ وتىرمىز. ايتا كەتەرلىگى، بۇل - قازىرگى الەمدىك دەڭگەيدە وتە وزەكتى تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى. الايدا وسى ۋاقىتقا دەيىن ەشكىم بۇل تەحنولوگيانى نارىققا دايىنداپ ۇلگەرمەگەن. ال قازاقستاندا، ناقتى ايتقاندا نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە جاسالعان بۇل تەحنولوگيا قازىر وزىمىزدە قولدانىلىپ جاتىر. بۇل جوبانى ستارتاپ رەتىندە ىسكە قوسقانىمىزعا ءالى ءبىر جىل بولعان جوق. بۇعان دەيىن ول ۇزاق ۋاقىت بويى عىلىمي جوبا رەتىندە عانا تانىلعان. قازىر ينۆەستيتسيا تارتىپ، نارىققا شىعاردىق. شەتەلدىك ينۆەستورلار تاراپىنان دا قىزىعۋشىلىق بار. وسىعان بايلانىستى ءبىز قازاقستاندىق يننوۆاتسيانى، قازاقستاندىق برەندتى دۇنيەجۇزىنە قالاي شىعارۋعا بولادى دەگەن ستراتەگيالىق جوسپار جاساپ جاتىرمىز. سەبەبى بۇل - وتە جاڭا تەحنولوگيا، - دەيدى عالىم.
گۇلنۇر كاليمۋلدينا سەنسورلى قۇرالدى جەتىلدىرىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
- ءبىز جاساعان قۇرىلعىنى جاي عانا ۇلتاراق رەتىندە ەمەس، بۇكىل دەنەگە ورنالاستىرىلاتىن قوزعالىس سەنسورلارى رەتىندە ازىرلەدىك. بۇل سەنسورلار وتە سەزىمتال، كەز كەلگەن قوزعالىستى بىردەن انىقتاي الادى. وعان قوسا، قۇرىلعى توقپەن جۇمىس ىستەيدى. قازىرگى تاڭدا ءبىز تەك اقپارات بەرۋ جانە Bluetooth بايلانىسىن پايدالانۋ ءۇشىن باتارەيا قولدانامىز، ال سەنسوردىڭ ءوزى وزدىگىنەن جۇمىس ىستەي بەرەدى، - دەيدى ول.
ستۋديا قوناعى Mirai Tech جوباسى قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن ءتۇسىندىردى.
- ادام 2 مينۋت جۇرگەننەن كەيىن، ونىڭ دەنە قوزعالىسى بويىنشا مايتاباندىق، قوزعالىس اسيممەترياسى، ءجۇرۋ مانەرى جانە باسقا دا پارامەترلەر انىقتالىپ، تولىق اقپارات الىنادى. ءبىز بۇل قۇرىلعى ارقىلى ماشىقتىق وقىتۋ ادىسىمەن 17 ءتۇرلى دياگنوزدى كورۋگە مۇمكىندىك الدىق. قازىرگى ۋاقىتتا وزگە دياگنوزداردى جۇيەگە بىرتىندەپ قوسىپ جاتىرمىز، - دەيدى مامان.
اقىلدى سەنسورلار الداعى ۋاقىتتا سپورت سالاسىندا كەڭىنەن قولدانىلماق.
- قازىرگى تاڭدا جوبامىز سپورت سالاسىنا باعىتتالىپ وتىر. سەبەبى ەلىمىزدە سپورتپەن اينالىساتىن تالانتتى بالالار كوپ. الايدا ولاردىڭ ۇلكەن جەتىستىكتەرگە جەتۋى ءۇشىن جاراقات الماي، دۇرىس تەحنيكامەن جۇمىس ىستەۋى ماڭىزدى. ءجۇرۋى، جۇگىرۋى، سەكىرۋى - ءبارى ءبىزدىڭ تەحنولوگيا ارقىلى باقىلانىپ، مىقتى بالالاردى كىشكەنتايىنان باستاپ جۇيەلى تۇردە دامىتۋعا بولادى. ياعني ءبىز جاراقاتتىڭ الدىن الامىز، تەحنيكانى قاداعالايمىز، اقپاراتتى جينايمىز، سيفرلىق پروفيل جاسايمىز. وسىنداي جاڭا تەحنولوگيا ارقىلى بالالارىمىزدىڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتۋىنە جول اشىلادى، - دەيدى گۇلنۇر كاليمۋلدينا.
جاس عالىمنىڭ ايتۋىنشا، Mirai Tech جوباسىنىڭ الەمدە ەشقانداي بالاماسى جوق.
- بۇگىنگى تاڭدا ءبىز جاساعان سەنسورلار ارقىلى بارلىق كلينيكالىق جانە رەابيليتاتسيالىق پروتسەستەردى باقىلاۋعا بولادى. ءارتۇرلى شەتەلدىك ۇيىمدارعا حابارلاسىپ، مۇنداي تەحنولوگيانىڭ بار-جوعىن سۇراپ جاتىرمىز. ولاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قۇرىلعىنى ءالى كورمەگەن. قىتاي مەن ا ق ش-تا باسەكەلەستەرىمىز بار، ءبىراق ءبىز ولاردان ءبىر قادام الدا تۇرمىز. ويتكەنى ءبىزدىڭ سەنسورلىق قۇرىلعىمىزدىڭ ازىرگە انالوگى جوق. ەگەر بۇل سەنسوردى جاھاندىق نارىققا جىلدام شىعارىپ، ونىڭ بازاسىن جانە ساراپتامالىق جۇيەسىن مىقتى ەتىپ جاساي الساق، العاش بولىپ بۇل تەحنولوگيانى تانىستىرۋىمىز ابدەن مۇمكىن، - دەيدى ستۋديا قوناعى.
ايتا كەتەيىك، اكۋشەرلىك جانە گينەكولوگيا سالاسىنداعى قازاقستاندىق ماماندار وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيپتاۋن قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XXV دۇنيەجۇزىلىك FIGO كونگرەسىنە قاتىستى.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت