قازاق عالىمدارى قۇبىرسىز سۋ تارتۋ تەحنولوگياسىن سىناقتان وتكىزىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنىڭ ماقتاارال اۋدانىندا قازاق سۋ شارۋاشىلىعى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ (قاز س ش ع ز ي) عالىمدارى قۇبىرسىز سۋ تارتۋ تەحنولوگياسىنىڭ دالالىق سىناقتارىن جۇرگىزىپ جاتىر. بۇل تۋرالى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - تىك درەناج ۇڭعىمالارىن ورناتۋ مەن پايدالانۋ كەزىندە شىعىنداردى ەداۋىر ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ. بۇل تەحنولوگيا ۇڭعىمالاردى جابدىقتاۋعا جۇمسالاتىن قاراجاتتى ەداۋىر ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ بولجانىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مۇنىڭ سەبەبى - سۋ كوتەرۋگە ارنالعان قۇبىرلار قولدانىلمايدى، سوندىقتان ولاردى ساتىپ الۋ، تاسىمالداۋ جانە ورناتۋعا كەتەتىن شىعىندار قاجەت بولمايدى. بۇدان بولەك، سورعىنى اۋىستىرۋ نەمەسە جوندەۋ كەزىندە ورناتۋ مەن بولشەكتەۋ جۇمىستارى جەڭىلدەپ، ولاردىڭ باعاسى دا تومەندەيدى. ال سۋ قىسىمىنىڭ جوعالۋى تومەندەگەندىكتەن، ەلەكتر ەنەرگياسىن تۇتىنۋ دا قىسقارادى.
قۇبىرسىز سۋ كوتەرۋگە ارنالعان جابدىق سىناقتارى «قازسۋشاردىڭ» تۇركىستان فيليالىنا قاراستى ديامەترى 426 م م بولاتىن ۇڭعىمادا جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار قازسشعزي ساراپشىلارى فيليال ماماندارىنا ارنالعان وقىتۋ سەمينارىن وتكىزىپ، قاجەتتى قۇرىلعىلاردى پايدالانۋ، مونتاجداۋ جانە بولشەكتەۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
بۇگىندە ديامەترى 219، 273، 324، 377 جانە 426 م م بولاتىن ۇڭعىمالارعا ارنالعان تەحنولوگيالىق جابدىقتارعا قاتىستى تەحنيكالىق قۇجات ازىرلەنىپ، ءارتۇرلى ولشەمدەگى ۇڭعىمالارعا ارنالعان جابدىق ۇلگىلەرى ازىرلەندى. ەگەر سىناق ناتيجەسىندە تاجىريبەلىك ۇلگىنىڭ ەكونوميكالىق تيىمدىلىگى راستالسا، ۇسىنىلىپ وتىرعان قۇبىرسىز سۋ كوتەرۋ تەحنولوگياسى اۋىل شارۋاشىلىعىندا، ەلدى مەكەندەردى سۋمەن جابدىقتاۋدا جانە اگروونەركاسىپتىك كەشەن كاسىپورىندارىندا كەڭىنەن قولدانىلۋى مۇمكىن.
قازىرگى تاڭدا مۇنداي قۇرىلعىلار قازاقستاندا شىعارىلمايدى جانە قولدانىلمايدى. سونداي- اق قاراپايىمدىلىعى، سەنىمدىلىگى جانە وندىرىسكە ەنگىزۋگە دايىندىعى جاعىنان تەڭ كەلەتىن بالامالار دا جوق. قۇبىرسىز سۋ كوتەرۋگە ارنالعان تەحنولوگيالىق جابدىقتار جيىنتىعى ۆەدومستۆولىق قابىلداۋ سىناقتارىنان ءساتتى ءوتتى. بۇل تەحنولوگيانى قولدانۋ ارقىلى سورعى قوندىرعىسىنىڭ مەتالل شىعىنى مەن جالپى سالماعى %50 عا دەيىن ازايادى. ال سۇيىقتىقتىڭ ءبىر كولەمىن ايداۋعا جۇمسالاتىن ەلەكتر ەنەرگياسى %20 عا دەيىن ۇنەمدەلەدى. سونىمەن قاتار سۋدىڭ لاستانۋ نەمەسە جۇقتىرۋ قاۋپى تولىق جويىلادى، - دەدى قۇبىرسىز سۋ كوتەرۋ تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ جوباسىنىڭ جەتەكشىسى تيمۋر ۋستابايەۆ.